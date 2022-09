PREBIO JE NAKON POROĐAJA, ON ZAVRŠIO U POLICIJI KRVAVIH RUKU: Oni su bili ŽRTVE teškog nasilja!

Domaća javnost već dva dana je potpuno nema i u šoku, nakon što je Severina Vučković privedena, po prijavi svoje rođene sestre Marijane Vučković Popović.

Podsećanja radi, pevačicu je zagrebačka policija sačekala na aerodromu, a potom je odvela u stanicu radi davanja iskaza, jer ju je sestra Marijana prijavila za nasilje.

Pevačicina sestra ju je optužila da joj je nanela određene telesne povrede, kao i da ima ubodnu ranu od oštrog predmeta za kojim je navodno Severina u svađi posegnula, a dodala je i da Vučkovićeva redovno konzumira narkotike, te da odbija lečenje. Odmah potom se oglasila i Severina, putem svoje advokatice koja je istakla sledeće:

– Izjave Marijane Popović poslata medijima su neistinite. Marijana Popović nije deo svoje primarne porodice dugi niz godina, svojom voljom. Godinama se ne zna gde živi, ne održava porodične odnose, niti sa svojom rođenom ćerkom Mijom, niti sa majkom, a ni sa sestrom Severinom o kojoj iznosi teške klevete i podnosi lažne prijave – piše u početku saopštenja.

– Naime, nakon što svoju sestru nije videla sedam godina, jedinu ćerku pet godina, a unuka nije videla nikad u životu.

– Prijave koje je Marijana Popović podnosila protiv svoje vlastite ćerke i Severine, iako tada nije utvrđena niti autentičnost mejlova niti je utvrđeno boravište i kontakt Marijane Popović, Centar za socijalnu službu Podružnica Maksimir je uzeo u razmatranje i neposredno proverio navode i nije utvrdio istinitost tvrdnji iz prijava. Isto je učinio i Centar za socijalnu službu Split. Ćerka Marijane Popović je od svoje majke izložena nasilju i klevetama godinama pa ju je još prošle godine prijavila policiji u PP Maksimir, kada joj je Marijana Popović, poslala paket uznemirujućeg sadržaja.

– Prema činjenicama s kojima raspolažemo, Marijana Popović je sve inscenirala. Došla je nakon više godina nepozvana u stan svoje majke, nju je uznemiravala, a Severinu je napala fizički, izvređala ju je, nanijela joj je fizičke povrede, uništila telefon i pokidala ogrlice s vrata. Kada je Severina u pratnji prijateljice izašla, Marijana je još 45 minuta uznemiravala susede, lupala im po vratima bacala se i samopovređivala se te insistirala da dođu Hitna i da policija primi njenu lažnu krivičnu prijavu. O svemu postoje dokazi i svedoci.

Severina se suzdržavala od pravnih postupanja prema sestri, stoji u saopštenju.

Iako sukob sestara Vučković nije ni blizu toga da dobije epilog, ovo nažalost nije prvi slučaj porodičnog ili partnerskog nasilja na estradi.

Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Žena od sultana prijavila je nedavno bivšeg dečka da ju je pretukao i javno govorila o tome. Tijana je tada navela da je M.K. koji je, inače, bubnjar u njenom bendu nasrnuo na nju u alkoholisanom stanju i da ju je nekoliko puta udarao. Ona ga je prijavila policiji, a vezu su odmah raskinuli.

I srpsku rokerku Slađanu Milošević (64) pretukao je u stanu 19 godina mlađi partner I.S. (45), zbog čega joj je ukazana pomoć, a on je uhapšen po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu. Pevačica nije krila da je prijavila partnera sa kojim je tada živela, nakon što je nasrnuo na nju.

Javnost je posebno potresao slučaj Nataše Bekvalac, koja je tadašnjeg supruga Luku Lazukića prijavila za nasilje u porodici, i to samo četiri meseca nakon porođaja! Lazukić je osuđen na osam meseci zatvorske, i tri godine uslovne kazne, a dobio je i zabranu prilaska pevačici. Zajedničku ćerku Katju je viđao u prostorijama Centra za socijalni rad, a sve je ubrzo završeno razvodom.

Još jedna poznata dama našla se u paklu zajedničkog života sa nasilnikom. Glumica Mina Lazarević pretučena je u svom stanu, a policija je tada došla tek kad je njen tadašnji suprug, baletan Goran Stanić, zapucao automatskom puškom sa terase. U istom stanu, Mina i on su živeli sa dvoje dece, a policija je kod Stanića pronašla još jedno oružje i kapisle za detonator.

Nekadašnja pevačica Dunja Ilić, žestoko je pretučena u Prištini, a nakon ovog incidenta danima nije napuštala svoj stan.

Vladimir Stanojević

Foto: Srbija Danas

Fitnes instruktorku Anu Mariju Žujović pretukao je voditelj Vlada Stanojević, koji je nakon incidenta otišao za Ameriku, te se u Srbiju od tada nije ni vraćao. Ipak, kako ga je tadašnja partnerka prijavila za fizičko zlostavljanje cela priča je konačno dobila epilog na sudu, a navodno Vladimir će morati fitnes instruktorki da plati 880.000 dina za nanetu fizičku i duševnu bol.

I pevačica Maja Marijana je na Veliki petak 2013. godine dobila batine od muža Mladena Šmakića prilikom povratka sa slavlja. Incident se dogodio u kolima, nakon čega je ona uspela da pobegne. Otišla je u Urgentni centar, gde su lekari utvrdili da ima lakši potres mozga. Takođe je pričala javno o tome i savetovala žene da nikada ne trpe nasilje, već da odmah prijave ukoliko se nađu u takvoj situaciji.

Mia Borisavljević dobila je nekoliko šamara od tadašnjeg dečka Nikole Minića, nakon kraće rasprave koju su imali u jednom klubu gde je pevačica nastupala. Mia je istog momenta otišla u najbližu policijsku stanicu i prijavila tadašnjeg partnera za nasilje.

Anabela Atijas je pred milionskim auditorijumom, tokom učešća u “Zadruzi” otkrila da je godinama bila žrtva nasilja, i to od strane supruga i oca njene dve ćerke, Gagija Đoganija. Kako je istakla, maltretiranje je trajalo godinama, a nikada ga nije prijavila jer ju je bilo sramota. Ipak, posle nekoliko godina, majka Lune Đogani je smogla snage i ostavila densera, a danas je u braku sa Andrejem Atijasom, sa kojim takođe ima ćerku Blankicu.

Učesnici “Zadruge” Toma Panić i Nadežda Biljić su imali turbulentu vezu sklonu skandalima od samog početka. Ipak, da su njihove razmirice otišle predaleko potvrdio je tada pevačicin prijatelj koji je napisao da je Panić pretukao Nadeždu posle jednog nastupa, a potom legao da spava. Nadežda je tada na Istagramu objavila fotografiju na kojoj se vidi da joj je lice u modricama i podlivima. Ona je Tomu označila kao nasilnika i optužila ga da ju je prebio. Ipak, par se pomirio i danas žive zajedno sa sinom Longom.

Poslednji u nizu skandala ovog tipa, koji je iz sve snage zatresao domaću javnost, jeste trenutak kada je Jelena Karleuša prijavila supruga Duška Tošića, jer joj je navodno udario šamar. Incident se dogodio na Božić, 7. januara ove godine, a Karleuša je ubrzo odustala od prvobitne zamisli i povukla prijavu, te odlučila da krivično ne goni Tošića.

Usred skandala, Tošić se obratio saopštenjem za javnost, kao i preko svog advokata i oštro demantovao da je došlo do bilo kakvog fizičkog okršaja između njega i Jelene, već da su se samo verbalno svađali. Nagađalo se da je par uspeo da prebrodi i ovu krizu, te da će spasiti brak dug 14 godina, ali je Jelena u julu ove godine objavila da su doneli odluku da se razvedu, jer “Duško više ne vidi sebe kao deo njihove porodice”.

Da ni muškarci nisu “pošteđeni” fizičkog nasilja od strane svojih partnerki dokazuju sledeći slučajevi:

Večiti rijaliti učesnik, Ivan Marinković redovno se sukobio u “Parovima” sa devojkom Jelenom Ilić, a scene u kojima ga ona bukvalno tuče su postale svakodnevica. Jelena ga je grebala i čupala za majicu, dok je on pokušavao da je odgurne od sebe. I nakon što su izašli iz rijalitija, Ivan i Jelena su nastavili sa nasilničkim ponašanjem, pa je tako reagovala i policija u oktobru prošle godine.

Tada se prava drama odigrala u stanu na Novom Beogradu, gde Marinković i Ilićeva iznajmljuju stan, a bilo je navoda i da ga je devojka napala makazama. Marinković je tada objavljivao slike krvavih ruku na Instagramu, a nakon što ga je policija privela, izrečena mu je mera zabrane prilaska kao i hitna mera iseljenja iz stana.

ivan-marinkovic,-jelena-ilicFoto: Srbija Danas

Bosanski pevač Al Dino šokirao je javnost 2018. godine kada je priznao da ga je supruga tukla i to pred decom!

– Te večeri sam svim normalno doveo sinove Arduani. Naš inače loš odnos je dodatno eskalirao zato što Harun nije želeo da ide kod majke. Nakon toga usledio je oštar verbalni sukob između nas dvoje, koji je ubrzo prerastao i u fizički obračun. Arduana me je čupala za kosu i udarala, doslovno mogu da upotrebim opis koji sam pročitao u nekom tekstu o nama: “Ubila me je kao vola u kupusu” – ispričao je tada Al Dino, dodavši da mu je najteže bilo to što su celu scenu posmatrali njegovi sinovi koji su vrištali od plača.

