TAKO JE MORALO BITI! PETAR GRAŠO OTKRIO RAZLOG RASTANKA OD HANE I BEBE: JAKO ME ISCRPLJUJE

Sada je pjevač za hrvatske medije otvorio dušu te otkrio kako se snašao u novim životnim ulogama oca i supruga, a priznao je i da zbog gustog rasporeda koncerata tokom čitavog ljeta, ne stiže da sa porodicom provede onoliko vremena koliko bi želeo.

Na pitanje kako sve postiže i da li ga pretrpan raspored iscrpljuje, rekao je:

Mijenjanje gradova, broj kilometara i sve ono što moraš proći da bi se popeo na binu zna biti jako iscrpljujuće. Hvala Bogu, imam dovoljno vremena da se mogu oporaviti na mjestima gdje se ojsećam dobro, a to su uvijek moja kuća, more, prijatelji i ribolov. Koliko god bio umoran, kada izađem na binu i vidim ljude ispred sebe, nov sam i uživam u svakom minutu – ispričao je Grašo koji slobodnog vremena ima jako malo, ali se trudi da svaki trenutak provede u porodičnoj atmosferi:

Zajedno provodimo manje vremena nego što bih htio jer je ova sezona zaista pretrpana koncertima koji su dogovoreni prošle godine i prebačeni su za ovo ljeto zbog korone. Baš zbog toga su mi trenuci sa porodicom još dragocijeniji. Sretan sam što sam blagosloven ulogom roditelja.

Regionalna zvijezda kao što je Petar Grašo neprestano je pod lupom javnosti posebno nakon venčanja i dolaska bebe, a kako se nosi sa pritiskom popularnosti i da li nakon svega poželi anonimnost, pjevač je rekao za hrvatski “Story”:

Anonimnost je kategorija s kojom sam se pozdravio prije 25 godina kada sam uzeo mikrofon u ruke. Naučiš živjeti sa činjenicom da te svi znaju dok šetaš ili barem misle da te znaju. Ne smeta mi to, ljudi ti prilaze, vole te i imaju potrebu podijeliti nešto što ih vezuje uz moju muziku. Volim ljude i nikad nisam imao nijedno loše iskustvo. Hana je također odrasla u porodici koja je pod medijskom lupom, a po prirodi je povučena osoba. Zanimanje medija za našu vezu i dalje je ogromno, no trudimo se koliko možemo ne biti involvirani u to i živjeti što je moguće dalje od tabloida. Tri četvrtine mog života su javni i vezani za medije i puno ljudi, ovu posljednju četvrtinu čuvam za sebe i ne dijelim je sa svakim prneosi “Hayat“.

