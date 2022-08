SVA U PODLIVIMA, OTEČENA I SA SLOMLJENOM NOGOM: Sandra Rešić otkrila kako izgleda nakon saobraćajke

Portal Srbija Danas.com kontaktirala je izvjesna gospođa, tvrdeći da je bivša zadrugarka odgovorna za nezgodu, te da je njen sin u istoj povrijeđen fizički i psihički. Odmah su stubili u kontakt sa Sandrom, a ona je iznijela svoju stranu priče, pa je istakla da je ovaj nemili događaj mogao da je košta života.

– Zastala sam par sekundi da vidim da li ima nekog, vidim da nema nikog i samo što sam pustila kočnicu da uđem u Strahinjića Bana, oni me pokose sa preko 100 kilometara na sat. To je apsolutno dokazivo. Došla je saobraćajna policija i ja već sve to rješavam. Dokazivo je i tako što su oni uspjeli mene da okrznu u samo prednji desni far. Da sam ja zašla uveliko u Strahinjića Bana, oni bi mene pokosili i ja bih ostala mrtva na mjestu. Oni su meni zakačili samo prednji desni far, eto koliko sam ja izašla u Strahinjića Bana. Od njihove prekoračene brzine, oni su mene bacili metar u kafić – objašnjava uznemirena pevačica, te dodaje šta joj se dogodilo:

Slomila nogu, sj*bala vrat i karlicu. Prvi dan kada su me novinari pozvali, mene su savetovali da odem u Urgentni, ali mene tad od adrenalina i šoka ništa nije bolelo. Primetila sam da ne mogu da stanem na nogu, ali sam pomislila da sam se samo ugruvala. Sutradan odem u bolnicu na Banjici i završim sa gipsom i sa kragonom oko vrata – zaključuje Rešićeva, koja je poslala fotografije svojih povreda.

