“NAZVALA ME MILJANA” OGLASILA SE SRPSKA PJEVAČICA: Postavila joj jedno pitanje, MARIJA U SUZAMA

Naime, komplikacije koje su zadesile bivšu zadrugarku, Miljanu Kulić, i tom prilikom je ostavile da se bori za život, potresle su sve, a negde slična priča i sudbina, zadesila je ovu pevačicu.

Kako si ti prošla kroz ceo taj proces

Žao mi je što se oglašavam na ovu tužnu temu. Znaju svi da sam među prvima imala problem posle operacije. Trebalo je da se skrati želudac i da idem kući. Odužilo se, došlo je do povrede slezine, krvarenja, pa posle povrede pankreasa koji je cureo i napravio sepsu. Zahvaljujući našim doktorima, uspela sam da pobedim tu borbu. Sada sam uz Miljanu, molim se i verujem da je jaka kao i ja da će izaći kao pobednik iz ovoga

Ona je rekla da je prvo okrenula tebe kad je došla sebi. Je l’ to istina i šta ti je rekla?

Istina je. Ja nisam mogla dok sam čula, saznala, zaista sam se pomolila za njeno zdravlje. Prvo me je pozvala njena majka, Miljana je bila u pozadini. “Da li će ona izgurati i da li ona to može?”, ja sam rekla: “Naravno da možeš, budi jaka, moli se Bogu. Svako jutro, svaki dan zahvaljuj što ugledaš izlazak sunca i što te čuvaju naši divni doktori, koji pokušavaju da pobede ono što su drugi zabrljali”. Čula sam da je u dosta boljem stanju, nego što je to bilo. Naravno, bilo je kritičnih stanja i kod mene. Ja sam uz Miljanu i verujem da će doživeti kao jednu novu lekciju, kao težu, da će je naterati da postane bolja i drugačija osoba

Oglasili su se lekari, gde su rekli da je nisu savetovali da putuje u Srbiju. Kada gledaš iz svoje perspektive, šta misliš da je uzrok što se toliko ljudi susretne sa tim negativnim posledicama ove intervencije?

Uu, pa teško pitanje. Ja sam tu samo koleteralna šteta. Da ja znam šta je, kao i većina, ne bi tek tako odlazili na tu operaciju, jer rezultati su različiti. Neko premine, neko nastrada kao Miljana, Darko ili ja, dok neko odlično prođe. Kod takvih operacija je nezahvalno govoriti šta je uzrok. Prosto, hirurg ne odradi najbolje ili odradi, ali ostatak ekipa kod postoperativnog oporavka. Zapravo, sve se dešava u toku tog zahvata, koji bi koliko ja znam, trebalo da traje do 30 minuta. Ono što ja znam jeste da ne znam istinu o sebi, još uvek trpim bolove sa desne strane gde mi je bila slezina. Ja živim sa tim polu-tupim bolom, ali mogu. Tera me da idem napred, da budem bolja sebi. Kada se taj nož, to je laser, on treba da prereže želudac, koji nije kod svakog isti. To je isto jako važno, kakvog je stanja želudac prneosu “Novi“.

