“ZOVEM IZ ŠEPKA” – DALILA ODMAH SKOČILA KAO OPARENA: Udarila na Dejana, on žestoko uzvratio (VIDEO)

Gosti su zadrugari koji su definitvno obilježili petu sezonu, koja je za nama. Njih dvoje, ušli su kao bračni partneri a izašli kao razvedene individue sa svojim novim partnerima. Dejan Dragojević i Dalila Dragojević, večeras će odgovarati na sva vaša pitanja.

Ovdje Danijel iz Šepka. Sutra ćemo da sačemo da je primimo. komšije su uzeli jaja da te gađaju – pričao je gledalac.

Ma ovo je neki klinak. Ajde u kokošinjac, odakle si i došao. Batali me. pripremi više jaja jer će nas biti više – rekla je Dalila.

Ja samo prenosim ono što komšije kažu. uz jaku ženu ide jak muškarac, a ti nemaš ni moral i tražila si sponzora – rekao je gledalac.

Ne mogu da se sjetim, ne znam o čemu pričaš. Dok je vas, biće i mene. Imati mnogo hejtera je bolje, nego imate podršk – rekla je Dalila.

Da li si bila sa Dejanom da bi skinula svu prljavštinu od mladosti? – upitao je gledalac.

Moguće, moguće. Kod Dalile ništa nije skriveno i ništa ne radim tajno. Ja sam bila svjesna da će moj život biti na tacni i se to. Mnogi su se odglašavali za prevaru, koju sam kao ja počinila – smijala se ona.

Iskreno, ja ne bih da ja trošim jaja na Dalilu. Želim da ti čestitam što si smršala – rekao je Danijel.

Hvala lijepo, smršala sam – rekla je ona.

Nadam se da ćeš imati puno konfora u kućici sada – rekao je Danijal.

Pa da – rekla je Dalila.

Ja sam rekao da sam Dejanova podrška jer od većeg zla biram manje – rekao je gledalac.

Ja sam u svom životu imao Zorana Marijanovića

Ovo je jako ružno, zna se na šta se aludira. Jako ruzbo! Da li reko ružno ili lijepo, njemu se sve oprašta a meni se samo dodaje. Mislim da će on u svojoj žiži popularnosti da padne na zemlju. On koji je srećan, mislim da ne treba da proziva ničije porodice. Neću dozvoliti da me bilo ko gazi. Dosta je bilo spuštanje glave i suza – pričala je Dragojevićka.

Hvala ti Danijele na pitanju. Kako nekomože da zna da sam ja poleteo. Ja imam jedan snimak i sliku na instagramu. Možda je zvučalo grubo, ali ona je mene “ubila” – rekao je Dejan.

Pžljivo slujate kako ko priča. Da li neko ko mijenja mišljenja ili ništo drugo. Možda je podvojena ličnost u pitanju – kazala je Dalila.

Da li će sutra da ostavi porodicu zbog nove djevojke? – upitao je Milan.

Ili prihvaćeno ili ne, nema balansa. Ovo od nagrade ulagaću sve da imamo zajendo. Samo da roštiljamo, kao da je svaki dan posljednji. Porodicu više ne ostavljam ali razmumijem zato što ljudi to pričaju – rekao je Dejan.

Da li je Dejan osatvio porodoicu zbog mene? – upitao je Milan.

On je porodicu ostavio zbog sebe. Dejan je neko ko gleda samo sebe i kako se on osjeća. Svaka osoba koja se meni javila, ja sam rekla da su dobrodošli. Ja sam rekla da brat može da dođe. Njgov tata je svih ovih godina dolazio. Ja sam rekla da može njegova majka da dođe, ona nije htjela. On nije htio da ide kod njih. Ja nisam kriva i neću da dozvolim da me bilo ko krivi. Ja sam mnoge poruke dobila, nisam njihvog sina odvela na pogrešan put. Postao je čovjek koji je domaćin. Ja kada vidim ovdje, tu su se pozivale gatare i vračare. Šta sam se načitala svih ovih dana, on je bio zajednička podrška. Samo vi čitajte laži. Čovjek je izjavio da su njega kontaktirala Dejanova mama koja je rekla da Dejan nije dobro. Glupost! Bože, pomozi mi, da izađem normalna iz ovoga! Ja sam neko ko vjeruje u Boga, nisam neko ko prezentuje veru ali vjerujuem – rekla je Dalila.

Ti si rekla da znaš Dejana. Je l’ veruješ da je istinski sretan sa porodicom? – upitao je Milan.

Neću da ulazim u to. Ne bih da se bavim da li je on srećan ili ne, ja u to ne ulazim. Ja svakom želim da bude uz svoju porodicu. Onda, kada smo se razdvojili, sada su svi tu. Da sam znala da će da bude toliko sretno, onda je trebao ranije da se vrati – rekla je Dalila.

Ja sam rekao da je to ludilo rijaltija. Ko zna šta mi se dešavalo, vidiš da se neko smije. Pun gas u životu, meni je dovoljno što sam se vratio kući – rekao je Dejan.

