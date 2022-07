“IDEMO ZAJEDNO U KUĆU U ŠEPAK” DEJANU NEĆE BITI DOBRO: Evo koga Dalila dovodi u zajedničku kuću

Ona je za Pink govorila o svojim planovima za naredni period i dogovor koji ima sa drugaricom Dalilom Dragojević.

Ti si provela noć sa Dalilom, bila si joj podrška, rame za plakanje, pravi prijatelj u pravom trenutku. Otkrij nam šta se to dogodilo u vaša četiri zida, šta si joj rekla, zbog čega je najviše tešila?

Mislim da to uglavnom i znate, da se kosi mišljenje njene porodice i njeno lično mišljenje što se tiče Filipa i sad je pala u duboko razmišljanje šta će da radi sa Filipom. Oni njoj nisu dali da bira između između njih i Filipa, nego jednostavno ne podržavaju tu vezu. Svako normalan ne bi podržao takvu vezu kakva je bila njihova. Ona je sad u tom nekom svom svetu da li da se bori ili ne.

Šta ti misliš o toj vezi?

Pa ja sam njoj uvek govorila da treba da prekine jer jednostavno nemaju perspektivu. Koliko god ga volela, koliko god to bila najveća ljubav na svetu, to jednostavno nije dobro za njih dvoje. On nju na neki način voli, ali mislim da generalno ona njega mnogo, mnogo više voli.

Da li ti je pričala o planovima za dalje i da li planiraš sa njom da ideš kod nje?

Sad tražimo stan za nas dvije. U fazi smo traženja, hoćemo da nađemo nešto baš lijepo za nas dvije. Čim se smjestimo, idemo do njenih, da posjetimo njene, naravno otići ćemo u tu kuću. Treba da se očisti i da se sredi sve to. Biću sa njom, naravno, da joj budem podrška. Biće to uskoro.

Ukoliko poželi da se vrati Caru ili ode sa njim u Šepak, kako ćeš reagovati?

Znaš kako, navikla sam na tako neke situacije da ona se uvijek vrati njemu. Tako da, i da ode sa njim, to moram da uvažim. Ja kao drugarica treba da joj dam sajvet. Oni i treba da se vide napolju, da vide kako bi to išlo i to. prenosi “Novi“.

