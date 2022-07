Prva objava Dejana Dragojevića oduševila je sve: “Moja životna pobeda je ovo na slici”

Pobednik pete sezone “Zadruge” Dejan Dragojević oglasio se na društvenim mrežama i otkrio kako se oseća nakon svega.

Naime, Dejan je podelio sliku sa ocem, majkom i bratom Davidom i istakao da su oni njegova životna pobeda.

– Moja životna pobeda je ovo na slici. Vaša pobeda je ono što ste uradili, a to je da ste me doveli do trona…Hvala svima što su glasli i što ste bili u tolikom broju – napisao je on kao upis fotografije.

Dejanova objavila oduševila je sve njegove pratioce, koji su presrećni što su stvari došle na svoje mesto i što je kako kažu ponovo tamo gde pripada.

“Bravo Deki, tu su gde i pripadas”, “Srećna porodica”, “Hvala Bogu svi ste da okupu ponovo”, “Sve dođe na svoje mesto”, “Pobednik” “Svuda pođi, kući dođi” samo su neki od komentara ispod objave.

