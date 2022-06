“IZVINJAVAM SE PORODICI POKOJNE DIJANE”: Oglasio se Osman Karić, evo šta je rekao

Stefan Karić je nikada neće preboljeti.

Ljubavna priča koja je raznježila cijeli region je odnos Stefana Karić i pokojne misice Dijane Milojković.

Opaka bolest sa kojom se misica borila nikoga nije ostavila ravnodušnim, a nacija je pratila njihovu vezu iz dana u dan. Stefana je u trenutku kada je Dijani opala kosa odlučio da i on obrije svoju glavu kako bi joj bio podrška.

Pre Stefanovog ulaska u treću sezonu burnog rijalitija “Zadruga”, Dijana je izgubila borbu sa opakom bolesti, a on je u pomenutom rijalitiju otvorio svoju dušu i ispričao koliko je njihova ljubav bila velika.

Karić je imao priliku u uspomenama rijalitija da vidi svoju bivšu djevojku na snimku. Sada je njegov otac Osman Karić otkrio u kakvom mu je sjećanju ostala pokojna misica.

– Moram priznati da rijetko kad pričam o tome, pogotovo što su neki ljudi skloni da pričaju kako se mi Karići kačimo za tu priču. To jeste ljubav Stefana prema pokojnoj djevojci Dijani. Kažu ne damo joj da počiva u miru. Iskreno naježim se na tako nešto, jer to ni u snu ne bi radili. Kažem opet ni u snu, jer da nismo pitani ne bi je pomenuli. Te se ovim putem izvinjavam njenoj porodici. Neka joj je vječna slava i što ljepši let nebeskim svodom! – počeo je priču Osman.

– To je bila velika ljubav, za Stefana jedina i prava, koju do tada nije doživio. Ljubav iz bajke kojom se u današnje vrijeme rijetko ko može pohvaliti. Dijana i ako teško bolesna nikada to nije pokazivala, bila je jaka djevojka svjesna svega ali se do posljednjeg dana borila kao lav. Više puta sam se i sam zapitao, rehoh u sebi, jer moguće da je djevojka uvijek nasmijana, jer moguće da je nikada nisam vidio zamišljenu, tuznu. Mada za Stefana to ne mogu reći. Bio je često zabrinut, uhvatio sam ga dosta puta samog dok leži na krevetu svoje sobe, gleda u plafon i razmišlja. Bio je svjestan situacije, molio se Bogu. Negdje u dnu duše imao tračak nade da će sve biti u redu. Došao je dan kada su mu se nade srušile, srce polomilo. Lutao je godinama u mraku, prestao da vjeruje u ljubav sve dok nije ugledao sjaj Sunca koje mu je opet zasijalo i dalo nadu u vejru u ljubav u ponovni život, a to je sadašnja djevojka Jovana Ljubisavljević. Naravno Dijanu je negdje zaključao na dnu srca, gdje će zauvijek ostati – otvorio je svoju dušu Osman Karić. pr5neosi “Novi“.

