CAR DOŠAO PO DALILU, EVO GDJE JE ODVUKAO: Šok prizor nakon svega

Tokom žurke, Dalila Dragojević izašla je da popuši cigaretu ispred kazina, a Filip Car je ubrzo naišao i uhvatio je za ruku kako bi krenula sa njim. Bivši ljubavnici otišli su u kupatilo i započeli razgovor o svom odnosu i započeli novu raspravu.

-Šta ti je? – pitala je Dalila.

-Dođi sa mnom – rekao je Car.

-Šta ti je – ponovila je i ustala.

-Šta je ovo? – pitao je Car.

-Guarana – odgovorila je Dalila.

-Šta si usporila? – nastavio je sa pitanjima.

-Šta je sa tobom? Aaaa, pa neće to moći sa mnom – rekla je Dalila.

-Koje? – pitao je Car.

-To moćeš sa drugima – odbrusila je.

-Zašto si mi to rekla? – pitao je Car.

-Ne nisam ti to rekla, ne hvataj me na te fore. Ne, nemoj da me stežeš! Ja više sa tobom nisam, sa tobom mnogu da pričam kao sa svakim čovekom – brecala se.

-Nemaš problem sa tim? – pitao je Filip.

-Ne nemam problem! Danas si htio da me diskvalifikuješ! Nemam snage za ovo, od mene nećeš dobiti da razbijam! Nemoj da me guraš ka zidu! – govorila je.

