‘TREBA DA ISKOPA RUPU, TAMO JE MJESTO KUKAVICAMA!’ VIKI ŽESTOKO UDARILA NA OSMAKČIĆE:Evo šta je imala da im poruči

Za Viktoriju Mitrović juče je bio težak dan. Pored a*ortusa, za koji se odlučila, na sinoćnoj emisiji “Pretres nedelje” saznala je koliko je Marko Osmakčić nakon svega pljuje po medijima, pa je otkrila kako se osjeća po pitanju toga.

Loša sam… Komentarišem, kao i sinoć. Ja mislim da on sebi treba da iskuopa rupu, tamo je mjesto kukavicama. Ostavio me je samo da odlučujem. Što se mene tiče on za mene više ne postoji. Ja moram da slušam i komentarišem.

Neka zakopa rupu i zakopa se, ne mora da pravi lažne umrlice. Neka promjeni lični opis ili državu… Mene bi bilo blam da se poslije svega oglašavam i komentarišem. On mene pokušava da isponižava, a to sve radi sebi. Ja sam se dosta isponižavala, njegove riječi mi više ništa ne znače – govorila je ona.

Drvo mudrosti pitalo je Viki da prokomentariše aktuelna dešavanja u Bijeloj kući.

Danas sam ispratila Filipa i Dalilu, ali bježim od toga, jer tuđi problemi loše utiču na mene. Biram društvo gdje nema tenzije. Nije im potrebno ništa od toga. Večeras je žurka, oni će da završe zajedno, jer to je opšte poznato. Sve je otišlo daleko, ali mislim da će to da traje ovih 20 dana, ali napolju to neće da funkcionise, pogotovo kad ih udari šamar realnosti.

To je posesivnost, navika i vezivanje, tako je bilo i kod mene. Oni se nepoštuju. a jedina veza je u kući koja je aktiva.

Što se tiče Aleks i Dejana mislim da dosta balansiraju. Dejan razmišlja o porodici, ona je prestala da puši, prestala da pije… Kaže da joj je ova sezona dobro došla i da ima planove za napolje što se tiče posla. Mislim da Dejan drži konce, jer čovjek ne želi da se blamira.

Ona je spustila loptu što se tiče ljubomorisanja. Mislim da Mimu boli uho za Gruju, samo se malo vezala kad joj je dosadno. Gruju je strah da izađe napolje, a da bude sam, jer je ovdje sa njom navikao. Aleks i Matora vidim da su na distanci.. Aleks više ni ne komentariše taj odnos, samo priča da hoće da ide kući – pričala je Viki.

