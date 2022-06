Dara Bubamara opet uživa u vezi sa 15 godina mlađim dečkom

Pjevačica Dara Bubamara priznala je da je sretna i zaljubljena u nekoliko decenija mlađeg dečka. Naime, iako dečka krije od očiju javnosti, ona je za srbijanske medije priznala da uživa u novoj ljubavni romansi.

– Moje srce je ukradeno, nema ko da me ukrade. Doći će vrijeme za to, publika zna da nisam lagala kada sam zaljubljena ili nisam. To ne mogu da sakrijem. Jako sam sretna, mislim da nisam bila sretnija. Imam divnog sina, porodicu, karijeru, dečka sada koji ima 31 godinu, bivšeg muža, sve je kako treba – rekla je Dara za Blic i dodala:

– Uskoro izlazi nova pjesma, oduševit će se svi. Kraje mjeseca idem u Moskvu i onda idem negdje daleko. Do septembra ću album, pa koncert. Presretna sam. Volim rizik i nove stvari, kada mi kažu da nešto ne mogu, to mogu. Možda će biti na otvorenom, možda i u Areni – rekla je ona

Zatim je potvrdila priču da sa dečkom planira na ljetovanje. Dara ističe da iako djeluje grubo, ona je jedna nježna žena, sve dok je naravno, neko ne isprovocira.

– Nježna sam i emotivna žena, mogu da budem jako bezobrazna i gruba, ali ne znam šta bi neko morao da uradi da bih ga udarila. Neki čovjek na aerodromu me je izvrijeđao, puk’o mi je film, udarila sam ga, ne volim takve situacije, da je pristupio na fin način, drugačije bih reagirala, nego mi je vrijeđao roditelje. Prijavila sam i sebe i njega. Zaklonio je lice rukama, nije očekivao – rekla je Dara. prneosi “Avaz“.

