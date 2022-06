BRAT I SESTRA SU JE SE ODREKLI – neće da čuju za TRUDNU VIKI! Isplivale tajne porodice – maćeha ju je MALTRETIRALA

Zadrugarka Viktorija Mitrović zatrudnela je u rijalitiju, sa partnerom Markom Osmakčićem, koji je trenutno van “Zadruge” zbog smrtnog slučaja.

Viki je imala veoma buran život, a o svojim nesuglasicama sa porodicom javno je govorila pred kamerama.

– Sa majčine strane imam brata i sestru, ali sa njima ne pričam, mama i tata su me se odrekli kad sam bila mala, pa sam živela sa babom i dedom neko vreme. Kasnije sam otišla kod oca i tamo sam trebala da završim srednju školu, on se oženio dobio dete i želeo je da preko dobije posao. Dobio je starateljstvo i ja nisam želela da idem sa njim preko jer me je ona maltretirala, nije se lepo ponašala, a on je nju stalno branio. Tako da sam ostala da bih imala slobodu. Bacila sam godine starateljstva svoje babe i deke, zbog ćaleta, ali nisam namerno, nego mi se ukazala prilika da budem sa ocem. Bila sam maloletna, ispalo je da sam htela da ostanem sa dečkom i da zato neću da idem sa njima i na kraju jesam bila sa njim malo. Nisam mogla da se vratim kod babe i dede jer sam im na neki način zabola nož u leđa – govorila je Viktorija.

– Taj dečko ti je napravio dete? – pitao je Stefan Karić.

– Da, zato sam morala da se udam jer sam bila maloletna! Morali smo da potpišemo to i sa njim sam otišla preko, a kad sam se vratila počeo je da se švaleriše i eto – govorila je Viki o porodici.

Baka i djed su danas tu za nju i čuvaju joj ćerku dok je ona u rijalitiju.

