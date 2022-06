OŽENIO SE MUSTAFA SANDAL: Evo kako izgleda NOVA ŽENA, S NJOM JE PREBOLIO EMINU

Mustafa Sandal i dve decenije mlađa Melis Sutšurup zakleli su se u Rimu na vječnu ljubav. Poslije intimne ceremonije vjenčanja, pripremaju i gala svadbu koja će trajati čak dva dana. Naime, velika proslava koja će trajati dva dana od 10. do 12. juna odigraće se u luksuznom hotelu u ljetovalištu Marmaris za 80 ljudi.

Mustafa je spreman na sve kako bi njegova izabranica bila srećna, pa je uzeo časove letenja, kako bi zajedno obišli egozične destinacije tokom medenog mjeseca.

I dok se njen bivši suprug zavjetovao na vječnu ljubav Emina je takođe slavila. Naime, ona je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj se vidi kako nazdravlja, a kratko je poručila da “slavi život”.

“Prošlo je, ali dan razvoda je bio katastrofalan za mene, iako sam se za to spremala skoro spremala dvije godine. I fizički i psihički. Mnogo sam plakala kad sam ušla na suđenje, i on je tugovao, vidjela sam da mu nije bilo lako. I kad se sjetim toga, ne volim mnogo da pričam. Bilo mi je jako teško, počela sam da plačem, sudija je tada rekao: “Molim te, prestani da plačeš, inače će odložiti suđenje, misliće da je u pitanju pokajanje”… Ali to nije bilo pokajanje, već puštanje svega toga je jako teško”, ispričala je nedavno pjevačica koja je očigledno preboljela bivšeg supruga. prneosi “Novi“.

