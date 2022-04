PRVA SLIKA DARKA LAZIĆA NAKON PRIVOĐENJA: Evo kako izgleda

Darko Lazić priveden je rano jutros oko 4 ujutru kada ga je presretač uhvatio na Novom Beogradu gdje je vozio 117 kilometara na sat na dijelu puta gde je ograničenje 80.

Podsjetimo, on je podvrtgnut i dro*a, kao i alko testu, koji su navodno pokazali da je pozitivan na kokain, a izmjereno mu je i 0.91 promil al*ohola u organizmu. Darko je i upravljao automobilom bez važeće vozačke dozvole.

Nakon što mu je određeno zadržavanje, Darko je izveden iz policijske stanice na Novom Beogradu i prebačen kod sudije za prekršaje.

Pjevača su okupljeni fotografi uslikali dok je još bio u policijskom vozilu, a potom i van njega. Darko je na sebi imao crvenu majicu, farmerke i kožnu jaknu, a na slikama sa može vidjeti i da se, otkako je ušao u automobil, sve vrijeme smijao, piše Kurir.rs.

