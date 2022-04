PRVO OGLAŠAVANJE TAKMIČARKE NAKON NAPUŠTANJA ZVEZDA GRANDA ZBOG PONIŽENJA U EMISIJI: Imala samo jedno da kaže

Pjevačica i članica žirija Ana Bekuta pokrenula je raspravu vezanu za stajling takmičarke koja je obukla crveni provokativni kostim na sceni Granda.

– Ja ne znam šta to znači, gdje vi to nalazite, gdje kupujete te stvari, to je katastrofa na šta to liči. To je tako jeftino, izgledate jeftino da je to katastrofa. Ne može ovo ovako, djeco, ja neću dozvoliti da ne kažem ovo, vi utičete na djecu koja nas gledaju. Ovo što vi radite, pogotovo ti Đorđe što ih tjeraš da se ovako oblače. Ovo je neprimjerno, degutantno, odvratno i ja ću se isprovraćati sad – rekla je Ana Bekuta.

Podsjetimo, takmičarke Anastasija Ićirup i Maja Đorđević u “Zvezdama Granda” kritikovane su žestoko od strane pojedinih članova, a djevojke su se na bini pojavile u provokativnim kostimima.

Anastasija se oglasila na svom Instagramu:

– Ako sam odustala od takmičenja nisam od karijere, Moje vreme tek dolazi – napisala je takmičarka. prneosi “Novi“.

