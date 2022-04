EVO ŠTA JE CAR UPRAVO REKAO O DEJANU: Sa Dalilom ne želim ništa, ALI DEJAN JE…

Nakon što ga je probudila Dalila Dragojević, FIlip Car je ušetao u Rajski vrt, spreman da iznese svoju stranu priče iz odnosa sa njom, pa je tom prilikom i prokomentarisao sukob Dejana Dragojevića i Mensura Ajdarpašića, čije su svađe sve žešće i učestalije u prethodnom periodu.

-Mene zanima šta se dešava sa Dalilom – reklo je Drvo.

-Ne znam, trudio sam se maksimalno za neke stvari, prepustio se u taj odnos, a vratio se na sam početak. Kad sam video kako se ponaša, vratio sam se na svoje mišljenje. Kad mi neko radi one stvari da se ja osjećam jadan i da budem uništavač svih onih stvari. Nema potrebe za našim odnosom i našom komunikacijom… Okrenuo mi se želudac naopako kad sam video na koji način ona to radi i priča. Ona me izbjegava, hoda pored mene. Uzeo sam one slike, pobacao, nema više! Neću biti ni sa kim, nećemo biti zajedno i neću se svađati ni sa kim. – rekao je Car.

-Šta tebi konkretno smeta u njenom izlaganju – pitalo je Drvo.

-To je izlaganje i to je ponašanje da napravi sebe najjadnijom u tom odnosu. Ne znam šta bih ti rekao, ne sviđaju mi se stvari koje radi. To izlaganje kad je rekla da joj ja ne posvećujem pažnju, da je ona meni objekat. Ne mogu se nositi više sa njenim ponašanjem. Nisam mogao nikada da se nosim sa njenim kaubojskim stavovima. Ne znam, tražiš onog lošeg, evo ga! – rekao je Car.

-Da li ti hoćeš da kažeš da ona to radi zarad rijalitija – pitalo je Drvo.

-Ne znam, meni se upale lampice i vidim kako se ponašaju ostali u ljubavnim odnosima. Voliš ti djevojku, ali voliš još što šta i radiš što šta. – rekao je Car.

-Kada bi stavio to na vagu, da li ta ljubav ima veću težinu od svega toga – pitalo je Drvo.

-Ljubav koja je na lošim temeljima i na kojoj treba raditi, šta je ona u ovom zadnjem odnosu uradila? Šta mi radimo ovde ako želimo da sačuvamo tu ljubav? Ako smo već ostali ovde, ajde da se borimo za našu ljubav. Znaju se moje reakcije i do čega one mogu da dovedu. Na sve načine je probala, pa je počela i za stolom da ih radi. Sad se nerviram kad pričam o tome i o njoj ovde. Ide totalno druga ploča sada. Da vidimo šta ti želiš, djevojko. Niti ću joj priuštiti sebe niti pored nekoga. Ta žena nikada nije srećna, ni u srećnom braku nije bila srećna. Ne znam…Istroišila me maksimalno, iscijedila me je kao krpu. Totalno sam sluđen, dotjeran sam do zida. Nisam ja Bebica Miljanin, idi svojim poslom i putem. Volim više sebe nego nju. Neću da se dovodim u te situacije da sam ja kriv za sve. Provodim vreme sa njom, samo sam sa njom, nije dovoljno, opet je problem. Evo, nema više problema. Neću više da budem u tom odnosu, ima 90 dana, koliko god, neka trenira i neka se sprema za izlazak sa imanja. Svima je njima bitniji novac i plasman. Ne idu oni nigde… Direktno ti kažem i za nju. U trećoj sezoni je otišla zbog šampona? Ajmo za ruku i idemo. Razumeće nas svi, ali sad ja neću da idem. Sedi sam i budi tu do kraja – pričao je Car.

-Zašto bi odlazili odavde, ovde ste se i upoznali – pitalo je Drvo.

-Ne znam, ja sam pokušavao sam da odem, ali eto. Mogli smo sad do kraja, samo da me je poslušala…Vratila me je žena tri, četiri nedelje unazad. Nemam više povjerenja u njenu ljubav. Jako je dobro poznajem i onda kad vidim onu ljigavu Dalilu, koja je godinama u rijalitiju, koja zna dobro maniplusati, meni se se*e Drvo. Da ja ne bih popi***o i da ne bih psovao, neću biti u tom odnosu, posvetiću se sebi – rekao je Car.

-Kako komentarišeš sukob Dejana i Mensura – pitalo je Drvo.

-To su isto ljudi za koje smatram da bi prodali vjeru za večeru. To su ljudi koji prezentuju nešto na drugi način, onako kako nije. Da li je zarad rijalitija ili nešto, ne znam. Dejan je jako inteligentan i u izražavanju je vrlo sposoban. Ja kad se iznerviram, ja laprdam i ništa ne kažem, a on je neko ko u sebi ima dozu kvarnosti i udara nisko, dok je Mensur mlad i glupav. Mensur priča da mu ne trebaju pare i plasman, a sjedi ovde. Ne slušaš te ljude sa kojima si imao nešto. Čujem da ima ljude koji su za njega tu maksimalno… Dejan, je tip kakvog se ja bojim. Nit znaš šta da očekuješ, nit šta da misliš. Mislim da je izvukao neku korist što mu se izdešavalo, što sa Dalilom, što i u prijateljstvu. I o Dejanu i o Mensuru, u suštini, imaju neke kvalitete, ali okej momci, nemam neko naročito dobro mišljenje. Ovo je pravo stanje stvari između njih dvojice, prava slika. Sad ti ovde nastaje 100 dana igre gladi. Samo razmišljaju o tome ko će ispasti veća žrtva, veći borac za pravdu… Ma, tjerajte se u onu stvar, zato treba gledati da do kraja ostanem ja sam, a ako budem skupio snage, da im svima stanem kvalitetno na put. Ima dana za megdana, a ko me bude – rekao je Car.

-Koga smatraš najpametnijim igračem – pitalo je Drvo.

-Pa, Dejan.. .Ja sam inteligentan za neke stvari, ali sam glup za neke stvari. Dalila mene voli, to je neosporno, ali je namazana, voli ona svašta nešto. Možda sam ja lud i u teorijama zavjere i nisam vidio porodicu i dugo sam se zaludio ovim prostorom i rijaliti igračima, ali nisam ja toliko lud. Ovo su ozbiljni umovi i ozbiljni manipulatori. Sa mnom neće moći neke stvari koje su naumili. Ja sam neko ko nije žrtva, tako da eto, jednostavno smatram da trebam posle onoga sinoć, definitivno se povući iz ovog odnosa. Trebam napraviti neku bazu, sam za sebe i da ove dane izdržim i izađem napolje jak u glavi… Kad mi pukne film, nemam osjećaje ni za koga. Mislim da bi trebao odnos sa Dalilom, ne da prekinem, nego da zaboravim. Dao si mi taj radio, mislim da bi trebao tu da se pozabavim, pa da izađem odavde. Mislim da bi trebalo da odradim zadatak, pa da dobijem poziv sa sestrom, pa da vidim šta moji misle o odnosu sa Dalilom, pa da vidim šta će mi sestra i majka reći – rekao je Car. prneosi “Novi“.

