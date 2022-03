Najskuplji lijekovi na svetu: Evo zašto lijek zbog koga je pobjesnila JK košta 2,5 miliona dolara za ampulu!

Pevačica Jelena Karleuša podigla je danas prašinu na društvenim mrežama kada je upitala zbog čega jedna doza leka “Zolgensma”, namenjenog za liječenje dece, košta dva i po miliona dolara.

– Ova mala doza leka košta 2,5 miliona dolara. Samo jedna doza je potrebna da se spase život bebi. Kako sve države ovog sveta nisu ustale protiv ovakve đavolje naplate za lek? Za bebe!!!! Šta na ovoj planeti može biti bitnije od toga da lek za život beba bude BEZ CENE?! – napisala je Karleuša ispod fotografije leka.

– Odbijam da poverujem da je čovek čoveku u stanju da naplati lek 2,5 miliona dolara. I to ne čovek čoveku nego čovek, doktor – BEBI! Za bebin život! Na kakvoj planeti mi to živimo?! Zar je to ono do čega je čovečanstvo došlo? “Zolgensma” lek za spinalnu mišićnu atrofiju koji samo u jednoj dozi leči… Ko je stavio cenu na taj lek? Lek koji se daje samo bebama… Kako smo to kao ljudska rasa dozvolili?! Ovaj lek mora da bude besplatan!!!!!! – napisala je Karleuša.

Ona je onlajn prodaju lijeka okarakterisala kao bezobrazluk, a u jednom od postova napisala je i da se lek šalje za Srbiju, prenosi telegraf.

