OVAKAV BAKŠIŠ JOŠ NISTE VIDELI NA ESTRADI! Žena od sultana pokupila brdo EURA, ne može mikrofon da drži! CIFRA JE LUDILO (VIDEO)

Tijana nije mogla da drži mikrofon koliko je bakšiša dobila, a snimci sa nastupa osvanuli su na društvenim mrežama. Ona je nedavno u jednom klubu pevala momcima na uvo, a oni su je debelo počastili.

Kako se na snimcima vidi, Tijana je dobijala samo evre, a nije poznato koliko tačno.



“Bilo bi lepo kad bi sav novac išao nama u ruke. Nije to baš tako kao što ljudi vide i misle da jeste. Mi svi pjevači dođemo da pevamo za cifru koja je ranije dogovorena. Sve zavisi od dogovora i uvek je različito. To što nama domaćini daju bakšiš, zapravo nam daju taj novac za koji smo došli da radimo i dogovorili za taj dan. Narod misli da dobijamo avione i kamione na romskim zabavama, ustvari to uopšte nije tako. Uzmemo samo te naše pare za koje smo došli i to je to”, govorila je jednom prilikom Tijana Em.

