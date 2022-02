‘Kad sam sa muškarcem, dajem se cijela’: Za Anu Nikolić ljubav je pitanje života i smrti, a evo šta prvo primijeti…

Od kada se pojavila na javnoj sceni, pjevačicu Anu Nikolić su povezivali s brojnim muškarcima, za koje se kasnije ispostavilo da su bila samo usputna stanica na njenom putu uspjeha, prijatelji ili poslovni saradnici.

Prije četiri i po godine, kada je rodila kćerku Taru u braku sa muzičarom Stefanom Đurićem Rastom, ostvarila je svoju najveću želju da postane majka.

Atraktivna i zavodljiva, lako je osvajala pažnju muškaraca, a u intervjuu za Gloriju.rs pjevačica je otkrila prije nekoliko godina šta ona prvo primijeti kod jačeg pola.

– Kod mene je zaljubljivanje fatalističko, na prvi pogled. Ako kod prvog susreta ne osjetim da me osoba privlači, znam da se to neće desiti ni kasnije. Zaljubive sam prirode, i to ne krijem. Kada sam sa muškarcem, dajem se cijela, za mene je to pitanje života i smrti. Zbog takvog stava sve moje ljubavi su trajale dugo, nisu bile prolazne avanture – istakla je Ana, a na pitanje šta prvo primijeti kod muškarca spremno je odgovorila:

– Za mene su oči ogledalo duše, njih prvo primijetim. Bitno je da u očima prepoznam težinu, životnu priču. Takođe mi je izuzetno važno kako me gleda.

Facebook komentari