Darko Lazić ide u vojsku: Zvaću pola estrade na ispraćaj!

Pjevač, koji je jedva izvukao živu glavu poslije saobraćajke u oktobru 2018. godine, vjeruje da će poslije obuke biti “kao nov”.

– Dobio sam poziv za rezervni sastav vojske, baš sam se iznenadio. Nisam služio vojni rok, tako da nisam ni očekivao poziv, ali se ne bunim. Meni je to super! Jedva čekam da odem na tu obuku, da me malo dovedu u red. Taman da se naučim šta je to disciplina – kaže Darko za Informer.

Bez obzira na to što je pozvan na obuku koja traje svega sedam dana, Lazić razmišlja da pravi veliki ispraćaj. Moraju najbliži da me isprate kako dolikuje, tako da ću sigurno praviti ispraćaj.

– Biće to prava fešta, važno je da uvijek imam povod za slavlje. Zvaću na ispraćaj pola estrade, pjevaće nam moja kuma Andreana. Još ne znam kada će biti slavlje, poziv mi je tek stigao – objašnjava pjevač, koji ne brine kako će se snaći na obuci.

– Ma biće meni tamo super! Ja mogu da im budem i kuhar, ne moram da uzmem pušku u ruke. Vješt sam u kuhinji i volim sve da spremam, tako da će se uz mene sigurno dobro najesti. Drugi put u uniformi Darko se odmah pohvalio na Instagramu i upitao kolege ko je raspoložen da ga pjesmom isprati u vojsku. “Kolege, ima li ko slobodan da mi pjeva na ispraćaju u vojsku? Javite mi”, napisao je pjevač na društvenoj mreži. Lazić je do sada samo jednom obukao vojničku uniformu, kada je snimao spot za pjesmu “Ti si život, a i greška” s kumom Andreanom Čekić. prneosi “Ekskluziva“.

Facebook komentari