“DRAGOJEVIĆIMA JE BOLJE DA ŠUTE” – OGLASIO SE DALILIN BABO HUSO PRVI PUT NAKON INCIDENTA: Imao jasnu poruku za Dejana

Sada se tim povodom oglasio Dalilin otac Huso Mujić koji kaže da je proživio pakao dok je sve gledao kraj malih ekrana, prenosi Blic.

– Ko ga je udario? On sam sebe. Da mogu da mu pomognem pomogao bih Dejanu, ali sam nemoćan. Nije mi dobro. Ja uopšte nisam za svađe koje se događaju između njega i Dalile. Ništa tu ne mogu da okrenem u njihovu korist. Ja sam u najgoroj situaciji od svih, ne mogu ništa da učinim, nerivram se. Sve gledam preko ekrana. Nije ničije dijete lijepo gledati kad se povredi, a kamoli Dejana koji je blizak meni. Plakao sam kao kiša kada sam gledao kako Dalila doziva Dejana. Mnoge su se sile usilile da se to rasturi. Neću da krivim nijedno ni drugo, želim samo da izađu živi iz rijalitija – poručuje Huso za Blic, a onda odgovara na optužbe Biljane Dragojević da je bacio crnu magiju na njihovog sina.

– Biljana komentariše mene, a ni ne poznaje me. Prvi sam podržao Dejana kada se dogodila preljuba, tako da je to najveća glupost koju Biljana priča da bacam crnu magiju. Ko uzme vjersku knjigu u ruke i pročita Islam, shvatiće da je to strogo zabranjeno u našoj veri. Dragojevićima je bolje da ćute – zaključuje Huso Mujić.

