ŽENA U ŠOKU / OGLASILA SE KARLEUŠINA SVEKRVA: Rekla da Duško nije udario JK, a onda je pitali šta bi bilo DA NEKO NJU OŠAMARI!

Duškova majka progovorila je, tvrdeći da nije tačno da je njen nasljednik iako je, kako kaže, upućena u sve.

Nikoletu koja živi u selu Orlovat nije mogla a da ne prokomentariše porodični skandal, kao i zabranu prilaska koju je Tošić dobio na 30 dana odlukom suda.

– Čujem šta se sve piše i vjerujte mi da mi, kao majci, nije prijatno kad sve to dođe do mene. Nije istina da je moj sin bilo koga udarao. To nije tačno. Novine, naravno, imaju pravo da pišu, tu ništa ne mogu – rekla je Nikoleta za Srpski telegraf.

Kada su njegovu majku pitali kako bi se ona osjećala da je neki muškarac pljune ili ošamari, Nikoleta se okrenula, uz riječi da ne bi da priča na pomenutu temu.

– Ne znam kako bih reagovala da me muškarac udari. Neću ništa da komentarišem i zato nemojte da me pitate. Ni druge to ne treba da zanima, mislim na komšije – kratko je odgovorila, pa nastavila da hrani životinje.

Komšije su rekle da je i ta kuća skroz sređena, ali da bivši fudbaler rijetko dolazi u Orlovat, pa njegova majka vodi računa o placu.

– Nikoleta sređuje obje kuće. Ona je vrijedna žena, Duško slabo dolazi. Ranije je više dolazio, sad vjerovatno ne može zbog obaveza. Što se tiče tog skandala s Jelenom, ne bih ja da se uplićem. To je njihova stvar. Mi smo komšije, što bi nas to trebalo da zanima. To je njihova stvar, ni Nikoleta o tome ne priča s nama ni mi ne pitamo. Duška znamo odmalena, bio je uvijek fino i vaspitano dijete, takvog ga pamtimo – kratko je prokomentarisao mještanin.

Facebook komentari