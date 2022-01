RASKINULI BAKA PRASE I ANJA BLA?! OBRISALI ZAJEDNIČKE FOTKE, PA ON PORUČIO: Godina mi se završila loše, a druga počela još GORE!

Naime, jutjuber je sa djevojkom otišao u Holandiju zbog loših komentara i prijetnji koje je dobijao kada je njegova koleginica Kristina Kika Đukić oduzela sebi život. Ipak, izgleda da nije sve bilo po planu, piše Kurir.

Naime, Bogdan je sa društvenih mreža sklonio fotografije sa djevojkom Anjom, a ona se fotografisala u svom domu i objavu okačila na Instagram stori.

Baka je potom napisao i poruku za sve na društvenim mrežama i istakao da mu je naišao težak period.

“Primijetio sam da je nekim mojim kolegama vrlo krivo što nisam propao poslije cijele situacije koja se dogodila prošlog mjeseca, i sad jer misle da sam dole, hoće da me šutiraju da ne mogu da ustanem. Jeste, pao sam u glavi, razmišljao sam dal da odustanem, ali poslije svih vaših poruka podrške, odlučio sam da se vratim, i to sa dva klipa od po milion pregleda. Tim kolegama to bode oči jer su mislili da je meni došao kraj. Nemate, bre, pojma o životu, koliko je teško izdržati sve što se meni servira, al i dalje upirete prstom jer vas sujeta razvaljuje, a ne znate kad ste se rodili”, napisao je Baka, pa dodao:

“Godina mi se završila užasno loše i teško, počela je još gore i teže… Objavit ću sutra zašto da vas ne crnim previše sad…”

