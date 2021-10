KENAN TAHIROVIĆ OTKRIO ISTINU, EVO ŠTA SE DESILO U AUTU SA RIJALDOM: Pjevačica fizički nasrnula na manekena, NEĆE DA ŠUTI

– Posvađali smo se, došlo je do toga, udarila me u desnu sljepoočnicu. Ja znam da je jesam zakačio, ali nisam htio da je udarim. Sve se dogodilo dok sam vozio, podigao sam ruku da se odbranim od narednog udarca i u tome sam je zakačio – rekao je ekskluzivno za portal “Avaza” bivši zadrugar Kenan Tahirović, nakon što je poput bombe odjeknula vijest da je on u automobilu fizički nasrnuo na svoju bivšu djevojku, pjevačicu Rialdu Karahasanović.

Tahirović ističe da Rialda za svoje tvrdnje nema nikakav dokaz.

– Ja sam znao čemu ta naša svađa vodi. Imam audio snimak, gdje se čuje ko je koga udario i šta je ko kome govorio. Ona je mene udarila i postavio sam ruku da me ne udara dalje. Ona ima PR ekipu koja tako radi. Blam mi je da pričam o tome, jer sam ja bio s njom. Znao sam čemu ovo vodi, sad joj pjesma izlazi, i njen novi brand, tako da njoj treba hajp. Ako dođe do kraja objavit ću ovaj razgovor, gdje se sve dobro čuje. Glupo mi je što je ovakva svađa izašla u javnost, smiješno mi je da govori da je neko čuo s nekog sprata. Ima poligraf, koji može da otkrije ko je koga udario i kako je sve bilo – tvrdi Tahirović za pomenuti portal.

Kenan za Avaz kaže, da ukoliko Rialda ne demantuje svoje navode, da će objaviti audiosnimak.

Rialda se ovim povodom oglasila za “Pink” i otkrila da je istina sve što se piše te da joj je žao što se sve saznalo preko medija, ali više ne želi da čuje za Kenana.

Rialda ima poruku

– Istina je da se desio incident. I sve što ću reći na ovu priču, kao i na sve vezano za njega, je da je taj čovjek mrtav za mene, pa ću na ovaj način i zamoliti ovako javno da me svi poštede bilo kakve priče o njemu, kao i pitanja na koja ne želim više da dajem odgovore. Žao mi je što se za ovo saznalo preko medija, iako nisam neko ko podržava da se na ovakve stvari šuti. Ja jesam jaka, hrabra i karakterna žena, i moja poruka će uvijek biti jasna da sve žene treba i moraju da se suprotstave i sklone se od bilo kakvog vida fizičkog i psihičkog nasilja, ali ja prosto nemam više snage da bilo šta objašnjavam i da nastavljam agoniju koja traje sve vrijeme od našeg izlaska, zato sam i izabrala šutnju. Želim da nastavim svoj život dalje uzdignute glave, i da pokušam da nađem mir u narednom periodu – kazala je Rialda.

