Snežana otkrila tajne sa snimanja Zvezde Granda, a evo i na čijoj je strani u sukobu sa Popovićem!

Dolazak Cece Ražnatović u žiri “Zvezda Granda” komentariše se od samog početka i emitovanja prve emisije, a kako se nižu emisiju, nižu se i sukobi pojedinih kolega. Sada je to prokomentarisala i Snežana Đurišić, članica produkcijskog žirija.

Folk zvijezda se odlično uklopila u već uigranu ekipu, a takvo mišljenje dijeli i pjevačica Snežana Đurišić koja ističe da se njena koleginica odlično snalazi.

– Samo jedna osoba je nova u cijeloj postavi. Rejtinzi govore sve, nema tu diskutovanja. Niko nije tu prisiljen da bude od početka, do samog kraja. Ceca to radi onako kako smo i očekivali. Ja lično uopšte nisam razmišljala da će to biti problem. Osim što se odlično snašla kada su u pitanju kandidati, ne da na sebe. Što bi ljudi rekli zna fino da odgovori, tako da nije problem – rekla je Snežana u emisiji “Grand magazin”.

Đurišićka je dio produkcijskog žirija, ali to joj ne smeta da navija kako za kandidate, a tako i kada su u pitanju prepirke između Cece i Saše.

– Saša Popović ima sada ulogu sudije. Kada je u pitanju njihov duel, Saša uglavnom gubi! Dobro, on je i kavaljer, naravno nekad dozvoli dami – rekla je pjevačica kroz smijeh, prenosi Express

