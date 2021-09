BRUKA I SRAMOTA! Đorđe David vršio nuždu u javnosti, pa pokušao da se opravda!

Mnogima je baš on i mentor, učitelj, a nekada je i sam imao vrlo problematično vladanje kao učenik Zemunske gimnazije.

Prema riječima izvora roker u mladosti nije imao primjerno ponašanje zbog čega su ga profesori redovno kažnjavali. Jedan od najupečatljivijih ispada koje je Đorđe imao bilo je vršenje nužde u ćošku sale za fizičko. Pošto ga profesor nije pustio u toalet, pjevač je odlučio da to obavi pred svim prisutnim učenicima.

– Zanimljivo je ko ocjenjuje današnju djecu i kandidate, ponašanje mladih ocjenjuju oni koji ni sami nisu znali da se ponašaju, oni koji su odbijali autoritet – započeo je sagovornik za beogradski medij.

– Kada je bio prva ili druga godina srednje škole, Đorđe je upao u loše društvo, promijenio ponašanje i svakodnevno pravio probleme zaposlenima u Zemunskoj gimnaziji. Jednom prilikom na času fizičkog, Đorđe je tražio da ide do toaleta, ali ga profesor nije pustio. Nakon nekog vremena pred cijelim razredom, ali i nastavnikom, Đorđe je skinuo donji veš i urinirao po sali. Djeca su ostala u šoku, neka su se smijala – nastavlja priču dobro obavješteni izvor, pa dodaje:

– Nije izbačen iz škole, iako je navodno većina profesora bila za to. To se sve dešavalo u periodu kada mu je umro otac, pa je bilo onih nastavnika koji su ga na neki način razumjeli i gledali da mu pomognu da se izvuče iz svih problema u kojima je tada bio.

Đorđe David je pozvan kako bi prokomentarisao dešavanja iz njegovih školskih dana, on je potvrdio priču, ali i dodao da se ne kaje ni za šta što je uradio u životu.

– Jel ste našli tu informaciju, super neka ste?! Nemam šta da ti komentarišem gluposti koje su se dogodile kada sam bio u srednjoj školi. Mislim, stvarno ne razumijem, zašto o tome pričamo? Nemam šta da ti prokomentarišem, to su ludosti iz mladosti. Nije mi žao zbog ukora koji sam dobio, ničega što sam uradio u svom životu mi nije žao, baš ničega. Što se tiče fizičkog, taj čovjek je bio polu lud, nema čega da mi bude žao – rekao je Đorđe David.

Roker je više puta pričao o svom problematičnom pubertetskom dobu, on je uvijek isticao da se kaje za svoje postupke iz mladosti i vodio se time da je tada bio zavisnik. Međutim, on sada priča drugu priču, otvoreno priznaje da se ne kaje ni zbog čega što je uradio u mladosti, prenosi Alo!.

