Kenan Tahirović žestoko odbrusio poslije burnog raskida sa Rialdom

Iako su u javnosti govorili da su riješili sve probleme koje su imali u “Zadruzi”, te da im emotivna veza sjajno funckioniše, ubrzo je uslijedio raskid. Kenan se sada poslije raskida oglasio i javnosti poslao poruku koju njegovi fanovi tumače na različite načine, piše “Novi“.

– Pazi na svoje misli, one postaju riječi… Pazi na svoje riječi, one postaju djela. Pazi na svoja djela, ona postaju navike. Pazi na svoje navike, one postaju karakter. Pazi na svoj karakter, on postaje tvoja sudbina… – poručio je Kenan, a da li je ovo bilo namjenjeno Rialdi, ostaje da se vidi.

Podsjećanja radi, sve je dospjelo u javnost kada je Kenan objavio stori.

– Evo da potvrdim teoretičarima da smo stvarno prekinuli još prije 10 dana. Od mene dosta. Ostalo je privatnost! Obaveze i prioriteti nam se više ne poklapaju i drugarski smo se odlučili na razlaz. Ljubav za Rialdu – napisao je Tahirović i tagovao Rialdu uz emotikon crvene ruže i srca, a potom se ona oglasila za Pink.rs, beijsna kao ris.

– Mogu samo da kažem da sam jako razočarana i povrijeđena ovim storijem i načinom na koji se on odlučio da prekine našu vezu od 10 mjeseci, načinom njegove komunikacije i ograđivanjem. Do prije tri dana smo planirali odmor. Ja sam neko ko se zaista borio, kako u “Zadruzi”, tako i napolju, nemam više snage. To je sve što ću reći – poručila je Rialda.

