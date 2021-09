Aca Lukas: Jalu i Bubu pustiti u Srbiju! Šta čovek iz publike traži na bini? To je najbitnija stvar!

– Da, spreman sam opet da komentarišem. Ja sam jedan od rijetkih koji se nije složio s tom zabranom. To što su oni imali nastup u Nišu i što su gurnuli nekoga s bine… Samo može da se razgovara o tome je li reakcija obezbjeđenja bila prebrutalna, manje brutalna ili adekvatna. Najbitnija stvar od svega je to šta čovjek iz publike traži na bini. Onda i ja treba da imam zabranu jer je moje obezbjeđenje najmanje desetero “bacilo” s bine. Možemo da razgovaramo o brutalnosti postupka, ali da se to stavi u konotaciju zato što je to bilo u Nišu pa su Srbi bili u publici, pa je neko bacio Srbina s bine… Lijepo sam rekao – mislite li da to ne bi u Sarajevu uradili ili da to nisu već uradili?

– Ne odobravam nasilje, ali onda je najbolje da se svi popnu na binu i da svi pjevamo s bine. Mi volimo uvijek, kad kažem mi, mislim na bivšu Jugoslaviju, da pravimo iz ničega nešto. Potpuno je bezveze da se krene s tim stvarima, da počinjemo sukob gdje ga nema, a odavno smo završili sukobe i puna mi je glava tih budalaština. Možemo razgovarati o pojavama, ali ne moramo odmah da ih bojimo time ko je koje nacionalnosti. Ma nema toga u ovom poslu. Zaista je krajnje vrijeme da se kanimo tih stvari. Muzika spaja ljude, ne počinju ratovi zbog muzike – rekao je Aca za Dnevni Avaz.

Lukas je tokom razgovora upitan i za sukob sa Ivanom Selakov, nakon što je njihova duetska pjesma, kao i spot, skinula sa Jutjuba.

– Ništa specijalno nije bilo. To je bio naš četvrti duet. Više sam bio potreban ja njoj nego ona meni, na kraju krajeva. Ona je mene zvala svaki put da snimimo duet. Nastao je spor, ne sa mnom, jer se ja ne dogovaram oko tih detalja. Ja sam samo došao da otpjevam i snimim spot. Dogovarali su se s mojim menadžmentom – tvrdi Lukas.

– Nastao je sukob oko toga na kojem će kanalu biti objavljena pjesma. Znamo se mi sto godina, bila je moj prateći vokal na turnejama. Međutim, oni su se pobunili jer je pjesma osvanula i na mom Jutjub kanalu. Njima je očigledno bilo samo do para, nisu imali ni moralno ni drugarsko niti bilo kakvo pravo da se bune zbog toga, s obzirom na to šta sam sve učinio za njih. Nisam ja tu ništa izgubio, kao što nisam ni dobio – rekao je pjevač.

Facebook komentari