ONI SU NAPUSTILI ŽIRI ZG! Svađa sa Popovićem, nesuglasice… Karleuša NIJE JEDINA! Skandali koji su obilježili takmičenje

Kao bomba je odjeknula vijest da pjevačica Jelena Karleuša neće biti član muzičkog takmičenja “Zvezde Granda”, a još veću pažnju privuklo je to da će njeno mjesto zauzeti Svetlana Ceca Ražnatović.

Naime, kako su saopštili iz Granda, u novoj sezoni publika može da očekuje brojne promjene, a jedna od njih je i ova smjena.

Produkcijski žiri i dalje će biti u sastavu Saša Popović kao predsjedavajući, Snežana Đurišić i Aleksandar Milić Mili dok će u u stolicama za stručni žiri i u ovoj sezoni sjediti Ana Bekuta, Marija Šerifović, Viki Miljković, Dragan Stojković Bosanac i Đorđe David.

Inače, ovo nije prvi put da dolazi do napuštanja članova žirija.

Folker Aca Lukas proveo je pet godina u žiriju, a onda je riješio da prekine saradnju sa Grandom, što je saopštio Saši Popoviću.

– Lukas je zbog obaveza koje ima oko nastupa i koncerata uvidio da će više odsustvovati nego prisustvovati snimanjima. Tako nije bilo dogovoreno i njegovo prisustvo se očekivalo, a kako on to neće moći da ispuni, sjeo je sa Sašom i objasnio mu situaciju. Svi znate da mu je Saša dosta pomogao posljednjih nekoliko godina, pa su mnogi bili iznenađeni što je rekao da više neće biti dio najgledanijeg takmičenja – ispričao je tada izvor za medije.

– Nisam vidio svrhu da sjedim kod Saše Popovića. Dosadilo mi je, napustio sam Grand. Nema spektakularnog razloga. Ja sa Brenom nisam bio u dobrim odnosima, i ona nije moj razlog napuštanja Granda – rekao je Lukas tada.

Pjevačica Zorica Brunlik takođe je napustila “Grand” čiji je bila član. Ona je tada otkrila svoje razloge zbog kojih nije željela da bude dio muzičkog takmičenja.

– Dragi moji, ovim putem želim da saznate pravu istinu, zašto nisam više u “Zvezdama Granda”. Vi koji ste me podržavali i voljeli u tom takmičenju zaslužujete da vam lično objasnim, kao i kandidatima. Prva situacija kada sam htjela da napustim snimanje bila je kada je stručni ziri, kao i produkcijski, bio podijeljen oko dva kandidata. Konkretno su u pitanju bili Elmedin Kadrispahić i Željko Đmura, a Saša je u momentu donio odluku da bacanjem novčića po sistemu pismo-glava odluči koji kandidat ide dalje. Ja sam se usprotivila tome tako što sam momentalno htjela da napustim žiri. Nisam željela da se kockam ničijom sudbinom, a u pitanju su mladi životi koji zaslužuju pravičnost. Uostalom, o tome su novine već pisale. Sve moje rasprave sa Sašom Popovićem u okviru emisije “Zvezde Granda” su bile prave, jer smo oboje zastupali svoje stavove. Nikakvih drugih svađa i nesuglasica koje niste videli nije ni bilo (što se tiče serijala Z.G.).

Drugi razlog zbog koga neću učestvovati u finalnim emisijama “Zvezda Granda” je uvođenje pravila da stručni žiri, pored pjevanja, ocjenjuje oblačenje kandidata i scenski nastup. Nisam kompetentna da ocjenjujem nečije oblačenje jer mislim da je svako obukao ono šta ima i što je mogao da priušti sebi. Takođe, nisam kompetentna da ocjenjujem scenski nastup jer sam ja svoju karijeru bazirala prvensveno na pjevanju. Sebi ne mogu da dozvolim da ih ocjenjujem u nečemu što je potpuno nevažno (po mom mišljenju) za kraj ovog takmičenja – navela je tada Zorica.

Legendarni Šaban Šaulić tokom života bio je dio Granda, ali je tada odlučio da ipak pređe u “Pinkove zvezde”.

– U godini kada slavim pola vijeka muzičkog stvaralaštva i šezdeset peti rođendan pravo je vrijeme da se donesu i neke druge velike odluke, a moja je bila da preuzmem ovu odgovornu poziciju i na taj način pomognem nekim novim talentovanim ljudima da zauzmu svoje mjesto na estradnom nebu. Zahvaljujem se na saradnji ekipi sa kojom sam do sad radio, mislim da smo zajedno napravili projekat na koji možemo biti ponosni, i siguran sam da ću i sa fantastičnim profesionalcima sa “Pinka” to uraditi u godinama koje slede. Radujem se saradnji sa novim produkcionim timom i druženju sa kolegama iz zaista sjajnog i stručnog žirija. Uvjeren sam da ćemo svi dati sve od sebe da iskustvom i savjetima damo podstrek nekim novim muzičkim zvijezdama i omogućiti im da na pravi i najbolji način izgrade svoju karijeru. Bolje mjesto za to ne postoji od najveće medijske imperije na Balkanu i srećan sam što ćemo baš sada udružiti snage na jednom ovako sjajnom projektu – izjavio je tada Šaulić, prenosi “Srbija Danas“.

