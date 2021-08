MAJA I CAR SE POTUKLI USRED NOĆI, bivša zadrugarka vrištala na sav glas: KOMŠINICA IH SNIMALA, POGLEDAJTE SNIMAK DRAME

Društvene mreže preplavili su brojni dokazi o njihovoj vezi, a tome su svjedočili i ljudi iz njihovog okruženja – bivši učesnici “Zadruge”, koji su potvrdili da su u emotivnom odnosu.

Car je čak u emisiji “Narod pita” iznenadio Maju poklonom i strastvenim poljupcem uživo u programu, poslije čega su postali nerazdvojni – dane i noći su provodili u čuvenom etno selu u Borči, a zajedno su nedavno posjetili i Beč. Iako je djelovalo da im je odnos zdrav i idiličan, snimak u čiji je posjed Pink.rs došao govori suprotno.

Na njihovu vezu je, po svemu sudeći, stavljena tačka, i to na najgori mogući način – žestokom tučom! Maja i Car su se nakon burne svađe potukli u gluho doba noći i na noge digli čitavu zgradu.

– To da ste vidjeli… To je takav haos bio! Urlali su jedno na drugo, a onda je krenula tuča, nije se znalo ko tu koga… Maja je vrištala toliko da nas je sve razbudila, a baš je kasno bilo, pakao! Urlala je i plakala, on se drao kao lud – ispričao je izvor za Pink.rs, a došli smo i u posjed dokaza – snimka koji je zabilježila komšinica iz stana pored onog u kom je došlo do fizičkog obračuna Maje i Cara.

– Maja i Filip Car ovdje, stan do, Maja vrišti – napisala je žena iz stana pored i svoje tvrdnje dokazala audio snimcima.

Pogledajte video na ovom linku.

