Jelena Karleuša 2013. godine zvala Dinu Merlina da joj bude gost na koncertu, njegove riječi će pamtiti!

Pop zvijezda Jelena Karleuša je u dvorištu svoje velelepne vile na Dedinju ugostila ekipu portala Telegraf.rs i tom prilikom govorila o brojnim temama, a ujedno je ispričala jedan detalj oko koncerta na Ušću iz 2013. godine o kojem malo ko zna.

Jelena je oduvijek važila za jaku ženu, te je morala tokom svoje karijere da se izbori za svoje mjesto, ali joj taj put nije bio lak. Ona se prisjetila i savjeta koji je dobila od svog kolege Dine Merilna.

– Borila sam se kako sam znala i umjela. Ja nemam nikakva leđa, ja sam sama i borim se kako znam i umijem. Ono što je moja najveća životna utjeha i uspjeh su ljudi koji mene vole. I sjećam se, da sam pozvala Merlina. Zvala sam ga telefonom i pitala ga da li bi mi bio gost na “Ušću” 2013. godine.

– On je imao turneju, nije bio tu. Rekao mi je da mi želi sve najbolje. “Jelena, koliko god ljudi da bude na tvom koncertu, smatraj to, u Srbiji, u medijskoj atmosferi koju ti trenutno preživljavaš, velikim uspjehom. I svakog čovjeka ispred sebe smatraj svojom velikom nagradom”. I ja sam to zapamtila i zahvalna sam svakome ko je usred te medijske atmosfere bio uz mene. Ja sebe doživljavam mnogo drugačije, što i jesam, od onoga kako me mediji već 26 godina predstavljaju – ispričala je ona.

