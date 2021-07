Haris Džinović NEZADOVOLJAN životom u vili od DVA MILIONA EURA: “Nisam želio takvu kuću, nemam svoj kutak u njoj”

Haris Džinović nedavno se poslije tri godine uređivanja s porodicom uselio u novu luksuznu vilu u Beogradu, na kojoj je pažljivo radio sa suprugom Melinom.

Popularni pjevač je priznao da nije bilo zahtjevnih radova i da nije puno “mučio” arhitekte, ali i da je sretan što su se konačno uselili u novi dom.

– To je bila teška muka. Tri godine, ali, eto, i to smo završili. Jedan zid sam pomjerio i to je bilo sve, što nije bila velika investicija i nije bilo puno posla – rekao je Haris, pa otkrio i da je neke stvari prepustio supruzi.

– Bilo je dosta Melininih detalja. Dnevni boravak i još neke stvari je Melina sa arhitektom pozavršavala. Uglavnom se ne treba tu ženama petljati, jer uvijek bude sve po njihovom, pa sam se sklonio. Melina je umjetnik – izjavio je, a na pojedine naslove u medijima se nije previše osvrtao.

– Bio sam totalno imun. Nije me iritiralo ni diralo. To je moja kuća, imam pravo da napravim kuću sa 70 godina. Ako za taj period nisam zaradio i zaslužio da imam kuću, ne znam šta onda…- iskren je bio pjevač, ali je i priznao da kuća nije onakva kakvu je želio.

– Nisam zamišljao takvu kuću, zamišljao sam sasvim drugačije. Sticajem okolnosti je tako ispala i sretan sam i zadovoljan što jeste. Ja sam htio nešto drugačije malo, ali ovo je bolje – rekao je pevač u emisiji “Premijera – Vikend specijal”.

– Nismo se davno uselili u kuću, možda prije dvja meseca, ja još kasnije. Još nisam tu pronašao neki svoj kutak, veliki je to prostor. Nije kao što je bilo u prethodnoj kući da je sve na svom mjestu, još su neke stvari i na podu, tako da lutam još oko tih kutaka da vidim šta će se tu desiti – otkrio je Haris, prenosi “Alo!“.

Facebook komentari