Pojavila se senzacionalna fotografija Lepe Brene iz najranije mladosti: Smeđa kosa, tanke usne i obrve

Najveća zvijezda bivše države svoju karijeru započela je osamdesetih godina prošlog stoljeća. Lepa Brena tokom karijere, osobito dok je bila dio benda “Slatki greh” slovila je i za jednu od najljepših i najatraktivnijih pjevačica. Godinama se pomno brine oko izgleda kako bi što duže zadržala svoju mladolikost, a malo ko se sjeća kako je izgledala prije nego je stupila na muzičku scenu

Gotovo nikad se do sad nisu mogle vidjeti fotografije na kojoj je pjevačica u tinejdžerskom periodu, no jedna takva dospjela je u javnost. Njen zaštitni znak je plava kosa no njena prirodna boja je tamno smeđa. Oči i osmijeh je zadržala do danas, ali i ljepotu. Kad je počinjala s karijerom Brena je, kako je ranije otkrila, imala 84 kilograma,

Na početku karijere plijenila je svojim stasom i glasom, sa samo 19 godina. Danas je iza nje 17 albuma, napunila je punila je sve moguće stadione i koncertne dvorane, a ima i glumačkih uloga prenosi “Avaz“.

