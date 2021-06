INTERNET BRUJI O SLIČNOSTI IZMEĐU ITALIJANSKOG ROKERA I PRINCEZE DAJANE: Ove fotke u postale viralne preko noći!

Iako se za bend “Maneskin” mislilo da će biti “svakog čuda, tri dana dosta”, talentovani muzičari neprestano demantuju javnost da je o njima sve ispričano, a pogotovo njihov frontmen, Damiano David, piše “Wanted“.

Pjevač je uspio da zavadi čitav internet svojom pojavom i podijeli ljude u dva tabora – one kojima se uopšte ne dopada, i na one koji ga obožavaju. Ekcentrični glam rock stil koji je donio na scenu Evrovizije, donio mu je i saradnju sa svjetskim modnim brendovima koji se utrkuju ko će prije da ga privoli na svoju stranu.

Nema šta se u međuvremenu o njemu nije saznalo – ko mu je djevojka, ko brat, i da li on ima nekog, zatim kako je izgledao u mladosti, ali i o čemu je pisao kao dijete. Prašinu je digao i pojavljivanjem u suknjicama, nalakiranih noktiju i naravno sa obaveznim crnim ajlajnerom, ali ovog puta, čini se da su obožavatelji otišli korak dalje.

Naime, na Tviteru je neko primijetio fizičku sličnost između Damiana i pokojne princeze Dajane, pa napravio kolaž za uspoređivanje. Međutim, upravo ovaj post postao je viralan preko noći.

Dok su neki zaista uočili sličnost u crtama lica, drugi su pak upozoravali korisnike društvenih mreža da “smanje doživljaje” oko takvih tvrdnji.

“Prestanite, upropastit ćete njegovu privlačnost”, jedan je od komentara na Tviteru.

Međutim, kako to ide kada se na nešto kaže “nemoj”, određeni korisnici potrudili su se da pronađu fotografije Damiana i princeze Dajane u sličnim situacijama, od look-a sa zalizanom kosom, ili sa sunčanim naočarama, pa sve do fotografija u kupaćem kostimu.

Bilo kako bilo, Damiano je popularnost osjetio i rastom prijatelja na mrežama – samo na Instagramu ima ih preko 3 miliona, a popularnost raste iz dan.

Pjevač je veoma aktivan, i često ih “počasti” sočnim slikama i videima, kao što je to nedavno uradio kada se snimao nakon izlaska ispod tuša. Međutim, iako Damiano ima dugogodišnju djevojku, a neki mediji kažu i da su vjereni, to ne spriječava korisnice da mu svakodnevno šalju izjave ljubavi, pa čak i ponude za brak.

Ostaje da vidimo da li će mladi pjevač i koliko dugo uspijeti da zadrži novonastalu popularnost.

Could I do this all night long? Yes pic.twitter.com/YXKx2rg1Ly

— Phoenix CS Andrews 🏳️‍⚧️ (@pennyb) May 27, 2021