MILICA PAVLOVIĆ OPLELA PO ŽIRIJU GRANDA PA SPOMENULA VANJU KNEŽEVIĆ: JELENA ĆE POLUDJETI, evo šta je rekla

Podsjetimo, pjevačica je započela karijeru u istom TV formatu, a komentari koje je pjevač Dragan Kojić Keba izneo na njen račun u to doba postali su tema oštrih polemika.

Ja bih savjetovala sve kandidate kroz moj primer. Ja sam ojačala tako što sam naučila prioritete u datom momentu. Ja sam se prvi put susrela sa tako nečim i imala veliki problem da razgraničim – ispričala je Milica za IDJHOT

– Ja smatram da za mene nisu bili u pravu. Samoj sam sebi rekla: Milice, ti ćeš to svojim radom dokazati. Samu sam sebe grizla za jezik. Najjaču reklamu na svijetu dajem Kebi, koji je meni odvratne komentare izgovarao, a ja sam njemu odgovarala sa pjesmom I will always love you (engl. Voljeću te vječno) – dodala je Pavlovićeva.

– U sebi kad se okrenem i vraćam se ka toj stolici, i tebi i svima sličnima tebi koji tako mislite o meni, ja ću dokazati ko sam i šta sam. Ja sam ovde zbog ove publike koja mene podržava, koja aplaudira, vrišti, koja mi traži autogram i ja imam viđenje svoje i cilj. Neće mene slomiti taj komentar. Htela sam da mu poručim da sam radosno dete koje tako vidi muziku i mene sve to boli – istakla je pevačica.

Ne bih se složila sa načinom na koji interpretiruju svoja mišljenja – poručila je Milica na račun komentara članova žirija. prenosi “Novi“.

