To je bilo svjetski, ti vladaš tom scenom, energetski si nadigrao kandidatkinju br.1 : Bh. takmičar fascinirao i prošao direktno u naredni krug

“Anđela, bila si predivna, nešto mi je u drugoj pjesmi falilo, ali i to je bilo za glas. Jedino postoji jedan problem, a to je Hanad. To je bilo svjetski. Hanade, ti imaš moj glas još dugo, dugo, samo tako nastavi”, prvi je prokomentarisao Aleksandar Milutinović Mili.“Ti pružiš i dobro pjevanje, ali i tvoje izvođenje, tvoj program, ti si zabavljač, ti vladaš tom scenom i to je tvoj veliki plus… Ja kad tebe vidim ti kao da uživaš na koncertu”, pohvalila je, potom, Viki Zeničanina koji je potpuno zablistao u ovoj sezoni takmičenja.

“Ti si mi meni jako simpatičan. Mislim da imaš super energiju. Ti si moju kandidatkinju nadigrao scenskim nastupom. Nisam raspoložena da smišljam razloge kako da te bušim jer si mi simpatičan. Dobar si dasa, lijepo si se obukao i sve je super” bila je direktna Jelena Karleuša i večeras.

Na kraju je Hanadova mentorica Marija Šerifović:

“Hanade, bio si dobar večeras, ja sam ti vjerovala. Greške su tu, dešavaju se i najboljima. Ali si po meni, energetski, nastupom, pjevački nadigrao kandidatkinju broj 1, što ne znači da ona nije pjevala dobro, ali si bio autentičniji i bolji i ja ti čestitam”,piše Senzacija

Džehverović je dobio svih šest glasova i prošao direktno dalje.

