TANJA SAVIĆ IDE KOD PSIHIJATRA: Otkako su joj vraćeni SINOVI, noćima u strahu, plaši se šta je sve Dušan uradio Maksimu i Đorđu

– Tanja je u više navrata priznala da se plaši da je Dušan decu okrenuo protiv nje. Smatra da je on dobar manipulator, a da su mala deca podložno tlo i da je lako mogao da im promeni mišljenje, svašta ispriča i ubedi u ono što je on hteo. Brine i šta im je rekao da je razlog zašto se vraćaju njoj, da ih je ubedio da je ona loša majka. Bilo je perioda kad ih danima nije čula, a i kad su mogli da pričaju, deca su se pred ocem i bakom suzdržavala. Više puta su nju pitali kad će doći u Australiju, mali su da bi shvatili šta je posredi – otkriva izvor prenosi 2Kurir“.

Koliko je srećna što će joj se deca vratiti, toliko je i zabrinuta. Noćima razmišlja na koji način da postupa s njima i kako da im objasni šta se sve zapravo desilo. Neće da povredi njihova osećanja, opet, deca su joj na prvom mestu, a Dušan je njihov otac. Na kraju je rešila da se konsultuje sa psihijatrom jer smatra da će je on posavetovati ispravno. Ipak je od sinova bila razdvojena i patila gotovo godinu dana, a i mališanima nije bilo lako bez nje. Sada kad joj se konačno vraćaju, rešila je da sve brige kaže stručnom licu i da se na najbolji mogući način izbori s predstojećim periodom. Strah ju je kako će se deca adaptirati, ali je ubeđena da će uz savete psihijatra i njenu ljubav nekako sve doći na svoje mesto.

nače, da je više nego zadovoljna odlukom suda, Tanja je javno otkrila i zahvalila svima koji su bili uz nju sve vreme dok je vodila bitku.

– Moje dve najveće ljubavi, Maksim i Đorđe. Svih ovih 335 dana bez vas bilo je uzalud. Iako sam bila jako usamljena, nekako, uz vaš smeh koji (uprkos fizičkoj razdvojenosti od vas) nikako nije jenjavao u mojim mislima i bio mi je ujedno i podstrek za dan kad vas budem ponovo videla. Taj glas mi je davao nadu. Glas mojih anđela. Samo mi znamo kako je ta ljubav između nas čarobna. Nešto što se rečima ne može opisati. Ali pogledom i osmehom može. Ti momenti kad se razumemo i kada ne govorimo nemaju cenu. Dok se sve vreme od kuće do škole držimo za ruke… Dok noćima ležimo zajedno i smejemo se mojim smešnim izmišljenim bajkama. Sve je to bilo prekinuto na jedno vreme. Život nije bajka. Biti majka je Božji poziv da budeš borac i učitelj. Kada od učenika postaneš učitelj, e to je onda pobeda. Vi ste moji heroji. Dali ste mi snagu da izdržim. Čuvam svoju radost i treptaj u srcu za naše buduće dane – poručila je pevačica na Instagramu.

