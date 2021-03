ĐORĐE DAVID OSUO PALJBU: “Marija Šerifović je napravila ozbiljan faul što je podržala Vanju”

Đorđe David u žiži javnosti je otkad je postao stalni član žirija u takmičenju za Zvezde Granda, a nedavno je objavio i novi album za tu produkciju, što je izazvalo burne reakcije nekih njegovih kolega jer smatraju da vrsta muzike koju on izvodi ne pripada sceni kao što je Grandova. Pored toga, njega su ljudi napali i zato što je obećao da će biti još suroviji prema učesnicima kao član žirija, pa smo s njim pričali o tome.

– Reakcije su različite, što je bilo i za očekivati, ali negativni komentari su bili uglavnom od ljudi koji se prodaju za rokere i koji jako loše sviraju svoje instrumente po klubovima, a vikendima čak i svadbe.

Da li ti je cilj bio da počneš da radiš i po klubovima, Grandovci razbijaju u dijaspori?

– Ja ne očekujem da ću ja sad da punim klubove po dijaspori kao Saša Matić. Međutim, da je ovo s Grandom super priča, pokazuje i to što sam već sada u pregovorima s ljudima iz Australije, da zajedno sa Ivanom Peters tamo napravimo turneju naljeto.

Sa dolaskom u žiri popularnog takmičenja, počelo je i interesiranje medija za tvoj privatni život koji si godinama krio. Da li ti je to zasmetalo?

– Ne smeta mi. Sve te informacije koje su mediji imali samo su 60 posto informacije, a 40 posto poluinformacije, koje ja imam potrebe da uobličim u pravu informaciju. Kada se ovako visoko medijski podigneš kao što sam ja, to je u ovom poslu neizbježno. Svaki cirkus ima svoja pravila, u početku mi je bilo malo teško, ali sad sam okej.

Kako gledaš na sve veći broj korona žurki gdje pjevaju tvoje kolege i time ugrožavaju sebe i druge? Žale se da su u teškoj materijalnoj situaciji i da nemaju od čega da žive.

– Ljudi govore lako je njemu, on je u žiriju, pa onda pametuje. Nije tako, jer osim što igram u pozorištu, ja se bavim i nekim drugim poslovima, koji nemaju veze sa teatrom i rokenrolom. Dovoljno sam solventan i za druge stvari, a to što neko nije obrazovan pa ne može da radi ništa osim muzike, a i tu muziku koji svira po kafićima loše svira, to je njihov lični problem, na te stvari ne obraćam pažnju. Ljudi ne kapiraju šta se događa. Bio sam i ja jedan od tih koji nisu vjerovali u koronu na početku, ali kad me je ošinulo jer sam se pravio pametan, odmah sam shvatio koliko sam glup. Kad su u pitanju te moje nazovi kolege koje tajno pjevaju, samo ću da kažem Bekjarev, Balašević, Sanja Ilić, Đuričić su umrli, a gomila ih je zaraženo.

Mnoge javne ličnosti kriju da su imali koronu.

– Javne ličnosti treba da se jave kad se razbole i da to kažu, mi ipak živimo zaštićeniji od ostalih ljudi i ne koristimo javni prijevoz, idemo svojim autom. Da li je vrijedno dovesti svoj život u pitanje zbog nekog nastupa, ne bih rekao.

Tema broj jedan u medijima danima je diskvalifikacija takmičarke Vanje Knežević iz takmičenja i uvrede jedne članice žirija na njen račun. Kako gledaš na cijeli taj slučaj?

– Apsolutno sam na strani žirija i produkcije i nikad u životu neću dovesti u situaciju da bilo kog kandidata stavim ispred bilo kog člana žirija. Ulaskom u ovo takmičenje ovi mladi ljudi mnogo očekuju, ali ne da nisu naivni i nevini, već itekako znaju šta rade i sa 16 godina. Ako to pokušaju da zloupotrijebe, tu bitku će izgubiti u svakom slučaju. Oni dobro znaju gdje ulaze i da sve što im mi kažemo kao žiri je med i mlijeko u odnosu na ono što ih kasnije čeka u poslu. Mi još i biramo riječi.

Ipak, Marija Šerifović kao mentorka je stala na stranu svoje kandidatkinje.

Tačno, Marija je stala na stranu svog kandidata, i to smatram njenim ozbiljnim faulom, ali to je moje lično mišljenje. Ja se nikad ne bih tako ponio.

Osuđen sam da sarađujem s Milijem.

Imao si sukob sa Aleksandrom Milićem Milijem tokom takmičenja. Da li ste ga prevazišli?

– Mili i ja smo sad u korektnim odnosima, osuđeni smo svi jedni na druge tamo. To što unutra mi imamo između sebe je jedno, ali definitivno se svi podržavamo, prenosi “Expresstabloid“.

