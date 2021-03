JEDEMO PAŠTETU I HLJEB, SKINULI SU MI REGISTRACIJU SA AUTOMOBILA: Đani i Slađa grcaju u dugovim, NIKO NIJE NI SLUTIO

– Ispadoh ja interesantnija od Đanija, stvarno sam bila u šoku kako se ta vijest raširila, kao da sam ne znam ni ja šta napravila. Povela sam kera kod veterinara i onako iz kuće u trenerci sjela u smart i zaustavlja me policajac, traži dokumenta i kaže da mi je istekla registracija. Ja u čudu, jer sam ja na to zaboravila. Da sam znala, uzela bih drugi auto. Skinuli mi tablice, ja sutradan odmah išla, završila to, registrovala. Ma, napravljena drama od toga, kao da sam ne znam ni ja šta napravila.

Dosta se pisalo o tome da ste u dugovima?

– Ma, neka polemišu, ja na ničija vrata nisam zakukala, ko ima smeće u svoje dvorište ne gleda, nego u tuđe. Ja niti se hvalim, niti se žalim. Da je loša situacija, jeste, mi živimo od toga, imali smo neke planove, imali smo neke svoje izdatke, koje smo namjenski uradili jer nismo znali da će ovo da se desi. Da sam znala da će da potraje, možda ne bih investirala u nešto. Svako ima svoju muku.

Jel te pogađaju takve priče?

– Naravno! Ljudi se kao pitaju, šta oni jedu? Pa, jedemo paštetu i hljeb, pržena jaja, jedemo sve što jede normalan svijet. Jel pita neko gdje je jedno deijte, pa drugo, pa treće, gdje je jedan, pa drugi stan, gdje su dažbine… Kao lako je pjevačima, oni zarađuju mnogo, a niko ne kaže da, ali oni plaćaju i ovo i ono, meni niko nije oprostio nijedan dug i niko ne pita jel imaš odakle, radiš ili ne radiš godinu dana

