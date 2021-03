Mrka pozvao Dariju Kisić i postavio joj BEZOBRAZNO PITANJE, a tek njen odgovor

Milutinin Mrkonjić s kojim je pjevačica Ana Bekuta već duže vrijeme u vezi kaže da je doktorku Dariju Kisić Tepavčević pitao da li sme da ima se*s sa pevačicom zbog toga što koronavirus i dalje hara.

Bivši ministar infrastrukture ispričao je da prilikom gostovanja na TV Prva da se dobro raspitao da li je preporučljivo da se zamara u vrijeme kada koronavirus ponovo jača, a doktorka mu je rekla da smije da vodi ljubav jer to neće oslabiti njegov imunitet.

– Godinama radim po gradilištima širom svijeta i vidio sam da ljudi znaju da budu vrlo neodgovorni. Drago mi je da se kod nas sve mjere zaštite protiv koronavirusa poštuju. Po tome koliko neko poštuje mjere vidi se koliko je vaspitan, jer je to nešto što se nosi iz kuće. Gradilište me je naučilo disciplini, zato sam odgovoran otkako je počeo ovaj haos. Moram da priznam da me je posebno oduševila Darija Kisić Tepavčević svojim savjetima i preporukama kako da se zaštitimo. Rekla je da treba da se nose maske i to poštujem i danas. Kasnije sam je zvao telefonom da je pitam još neke stvari. Rekao sam joj: Dobro Darija, da li ja smijem da imam se*s sa Anom dok koronavirus traje s obzirom na moje godine? Ona me je pitala koje sam godište i kazala da mogu da vodim ljubav bez problema! Dakle, treba biti samo disciplinovan i slušati savjete stručnjaka. Valjda se oni razumiju u te stvari bolje nego ja – rekao je Mrka prilikom svog gostovanja na TV Prva i otkrio da je nedavno primio vakcinu, prenosi “Srbija Danas“.

