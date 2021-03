Nataša Kojić blokirala Severinu – novi skandal u porodici?! Pale uvrede, riješile da prekinu svaki kontakt?!

Raskol u porodici Kojić-Vučković navodno traje već izvjesno vrijeme zbog toga što Severina i Igor, prema pisanju medija, više nisu u ljubavi kao prije.

Nakon svađe u Beogradu prošlog proljeća, za vrijeme vanredne situacije, pjevačicu su na društvenoj mreži otpratili svekar i svekrva, Dragan Kojić Keba i njegova supruga Olja, a odmah za njima i zaova Nataša.

Taša je, kako Kurir piše, snajki zamjerila to što je uvrijedila njene roditelje i zbog toga je riješila da sa njom prekine svaki kontakt. Kojićevoj nasljednici je zasmetalo to što je snajki godinama cijela porodica pružala podršku u teškim trenucima, naročito u borbi za starateljstvo, a ona to, kako Nataša smatra, nije umjela da cijeni, pa je Olji i Kebi čak i prebacivala neke stvari, što je njihovu kćerku zaboljelo. Zbog brata je trpjela provokacije upućene njenim roditeljima, ali kada je shvatila da Seve sa Igorom više nije u ljubavi i da je njihov brak pred razvodom, riješila je da je totalno izbaci iz svog života.

Blokirala ju je na mrežama, Skajpu, ali i odbila njene telefonske pozive i poruke. Inače, Severinu na Instagramu prati samo i dalje zvanični suprug Igor, iako mediji u Hrvatskoj prenose da ga nisu vidjeli više od pola godine, tačnije otkako se pjevačica posljednji put vratila iz Beograda, a to je bilo u junu prošle godine.

Kojićevi nisu jedini s kojima je Seve u svađi. Na Instagramu je više ne prati ni Lepa Brena, njihova prva komšinica na Bežanijskoj kosi, a ni Ana Bekuta. Obje pjevačice su bile na Severininoj i Igorovoj svadbi, prije šest godina i pratile su se na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Kebina kćerka, koja živi i radi u Americi, tačnije u Los Anđelesu, zbog toga što želi da postane američki državljanin ne može da napusti SAD, ali je nekoliko puta ugostila brata i snajku. Ona je Severini ispunila i veliku želju i upoznala je sa slavnom holivudskom zvijezdom, glumcem Entonijem Hopkinsom.

