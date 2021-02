Milica Todorović uhvaćena sa tek razvedenim biznismenom

Kako je snimila ekipa emisije “Paparaco lov”, Milica i Jugoslav su uživali u jednom beogradskom restoranu, a potom su zajedno otišli iz istog.

On ju je odvezao do stana, a onda je pao i – poljubac.

Milica je, podsetimo, prošle godine raskinula vezu sa glumcem Petrom Strugarom, dok je Jugoslav nedavno stavio tačku na brak sa dizajnerkom enterijera Elenom Karaman.

– Nikad nisam imala neke standarde što se tiče muškaraca, prosto ako nam se energije poklope, to je to. Najbitnije je da među nama ima povjerenja, poštovanja i razumijevanja. To je za mene ravnopravan muškarac i, naravno, sve to treba da bude sa obje strane da bi veza opstala – kazala je prošlog mjeseca Milica za “Blic“.

