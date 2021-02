“Slušam samo zabavnu muziku. Nikada nisam čula za tebe”, rekla je Goca Šabanu na prvom susretu, a da li znate kako je počela njihova ljubav?

Čuvenog pjevača narodne muzike publika čuva od zaborava. Porodica stalno ističe da je ponosna na sve što je uradio, a njegova supruga Gordana ne da uspomenu na njihovu ljubav, koja je trajala decenijama.

Bio je to veliki šok kada se pojavila vijest da je Šaban Šaulić poginuo nakon što je u automobil u kojem se on nalazio na mestu suvozača, udario drugi auto kojim je upravljao turski državljanin Alsin Levent (suđenje je u toku, a početkom ove godine pisalo se da je Levent pobegao u Tursku kako bi izbjegao spor).

Mnogi nisu mogli da povjeruju da je vijest istinita, ali nažalost, bila je tačna. U nesreći je stradao muzičar Mirsad Kerić, dok je Šabanov kum Slobodan Bobi Stojadinović prošao sa lakšim tjelesnim povredama.

I danas se sa nevjericom komentariše tragedija. A Šabanove pjesme slušaju se kao nekada, samo sa većom sjetom.

Najljepša pjesma pored everginova koje je ostavio za sobom, jeste pjesma o ljubavi Šabana i njegove Goce koju je sreo sedamdesetih zahvaljujući drugu i cimeru Žiki.

“Bila je jedna od najljepših Beograđanki i rekao sam Žiki da nikada nisam vidio ljepšu ženu. Bila je mlada i lijepa kao anđeo, imala je tada samo 16 i po godina, bila je buckasta i plavokosa, moj tip. Odmah sam se uskukao i počeo da molim Žiku da me upozna sa njom”, govorio je Šaban koji je zatim izašao sa Gocom, drugom i Gordaninom prijateljici.

“Nisam bio od akcije. Moja riječ je bila kao dukat, kad nešto progovorim, svi su u čudu. Bio sa stidljiv, nisam mogao da pričam sa njom”, prisjetio se pjevač tog susreta na Adi.

Očarala je Gordana Šabana na prvom susretu, ali nije on očarao Gocu, ili se samo trudila da to ne pokaže – odmah.

“Bio sam pun sebe kad smo se našli s njih dvije. Računao sam, ja sam Šaban Šaulić, ona mene zna, imam dvije, tri ploče. Kad ono Goca me pogledala onako, s visine, odmjerila me i rekla: „Ja slušam samo zabavnu muziku. Nikada nisam čula za tebe.“ Meni je došlo da skočim u jezero od sramote! Žika joj je potom objašnjavao da sam ja hit, prava zvijezda. Bio sam u mukama i sjećam se da sam šapnuo Žiki: „Učini nešto“, podijelio je sa publikom Šaulić.

Pjevača je Gocina reakcija šokirala, ali nije odustajao.

“Pozvao sam je na moj nastup u Kraljevu i Gordana je tada vidjela da me ljudi vole, da imam neko ime, da kada pjevam, da je to erupcija oduševljenja. Malo-pomalo, dogodila se ljubav. Mada, vjerujem da se njoj to upravo i svidjelo to što nisam bio napadan i pun sebe, bio sam običan čovjek”, ispričao je u emisiji “Iz profila“.

Poslije četiri mjeseca zabavljanja Šaban je zaprosio sedam godina mlađu Gordanu, pitanjem: „Je l‘ bi ti ostala sa mnom?. Uslijedio je Gocino “da”, a potom rođenje troje djece, Sanele, Ilde i Mihajla. Ali velika ljubav imala je uzbudljiv razvoj.

“Ja sam mnogo volio kafanu. Po tri dana sam znao da sa društvom budem tamo bez prestanka. Gordana je to trpjela. Ali je jednog dana odlučila da se razvede. Došao sam kući pijan i ona mi je dala papir za razvod. Iz bijesa sam ga potpisao, a zapravo nisam ni znao u tom trenutku šta sam zaista uradio”, odgovarao je Šaban na pitanje zbog čega se razveo od supruge bez koje nije mogao dugo.

Kada je uvidio kakvu je grešku napravio i koga je izgubio, zaprosio ju je drugi put. Vjenčali su se i više se nisu razdvajali. Sve do njegove smrti.

Gordana je najbliži svjedok Šabanove impresivne karijere. Dok je on išao korak po korak do legende, ona je brinula o djeci, čuvala porodicu, brinula o Šabanu.

Ona je u mnogim situacijama bila “glas razuma”, a i direktno je bila uključena u Šabanovu karijeru, vodeći računa o finansijama. Šaban je u Gocu imao bezuslovno povjerenje, a uspjesi koje je nizao bili su dokaz da je sa svojom Gordanom bio najbolji tandem.

I razumjela je Goca koja je prije nekoliko dana napunila 62 godine najbolje najpoznatijeg Šapčanina – i njegov talenat i teret njegove profesije i strast prema ribolovu, potrebi da se osami u Krčedinu gdje je često odlazio. A on nije propuštao prilike da kaže koliko je zahvalan supruzi.

“Mislim da je čovjek bez porodice, djece, unuka, nesretan čovjek. A ja sve to imam i to je velika sreća. Još samo da dočekam da oženim sina jer mi je jedina neostvarena želja da zapjevam na njegovoj svadbi i igram se s njegovom djecom. Ništa bolje i više ne bih poželio, i baš ništa od toga kako se odvijao moj život i moja karijera ne bih mijenjao jer sam ostvaren i sretan čovjek. Nisam neko ko boluje od kula i gradova. Supruga, djeca i unuci su mi sve. Sve je onako kako je Bog rekao, i ja sam zadovoljan i zahvalan”, izjavio je u jednom od poslednjih intervjua.

Kada je došao momenat da on ispuni Gocinu želju, uradio je to pa je prije nekoliko godina nastupio u Areni za svoj 60. rođendan. A nije bio ljubitelj solističkih koncerata, ali je zato volio svoju Gordanu kojoj je posvetio album “Kafanska noć” i pjesmu “Gordana”. Ali i ovu numeru:

“To je jedna istinita pričica gdje sam ja stvarno došao sa ekipom dosta pijanih drugara, doveo ih kući i bio napadnut od strane supruge. “Šta je ovo, aman?”, a mi upadamo kao indijanci pijani. I ja sam, ne znam odakle, valjda to je život i jednostavno se to tako desi krenuo sam da joj pjevam: “Ne plači, dušo, ja ću ti doći, ja ću ti doći po ponoći”. Ne do ponoći, nego po ponoći. Tako je otpjevano, tako i snimljeno i takav je hit i bio. To je bilo svakako namijenjeno njoj, pa je kasnije i ona bila sretna i zadovoljna jer je mnogo čak i grupa snimilo tu istu pjesmu. Eto, a bila je ljuta što sam došao s drugarima jer kafana je bila zatvorena pa nismo imali gdje. A ostala je pjesma za sva vremena” (“Balkanskom ulicom”).

Sjećaju se danas svi, kralja pjesme, oca i dede Luke Adžića, Une i Eme ( Sanela je sina Luku dobila u prvom braku sa nekadašnjim igračem Crvene Zvezde Ivanom Adžićem, a Unu u braku sa sadašnjim suprugom Zoranom Batom Mirkovićem. Ilda koja je 2019. godine objavila pjesmu posvećenu ocu “Umrla bih za tvoj zagrljaj” sa ljubav sa suprugom BojanomVučkovićem krunisala rođenjem kćerke Eme) i Gocinog muža.

Gordana je 2020. u čast supruga primila zlatnu Medalju za zasluge, koja mu je posmrtno uručena. Priznanje joj je uručio predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu.

“Danas sam prvo izuzetno tužna, što nije ovdje da to primi. Djeca i ja smo izuzetno ponosni. Ovo ne samo da je velika čast i priznanje od predsjednika, ovo je priznanje i nama kao porodici i svim ljudima koji su 50 godina voljeli i poštovali i slušali Šabana i koji isto to danas rade. Ja ovu medalju za zasluge dijelim sa svim tim ljudima koji su ga voljeli i nadam se da će oni na pravi način priznati ovo odlikovanje i na pravi način znati da isprate ovu čast koja mu je ukazana. Narod ga je krunisao kao kralja, predsjednik medaljom za zasluge, ako postoji nešto, on se danas raduje”, rekla je u prvom intervjuu nakon Šabanove smrti za emisiju “Premijera – Vikend specijal” nakon ceremonije uručenja priznanja, prenosi “Žena“.

Kćerka Ilda je značajnu nagradu prokomentarisala na Instagramu: “Tužna sam i ponosna… Znam koliko bi ovo njemu značilo. Hvala ti, tata, zato što imamo tu čast da se nazivamo tvojom djecom. Hvala svima koji ne daju da uspomena na Šabana Šaulića ikada ugasne”.

