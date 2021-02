SVI DETALJI VEZE O KOJOJ BRUJI SRBIJA: Evo otkad su Ceca i Bogdan zapravo zajedno, gdje provode vikende i kako je on majci predstavio svoju izabranicu! (FOTO)

Kao bomba u javnosti je 13. januara ove godine odjeknula vijest da najveća balkanska zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović ima dečka, uspješnog beogradskog ugostitelja Bogdana Srejovića. Danima kasnije mediji su iznosili brojne poznate i nepoznate detalje iz života tridesetosmogodišnjeg momka, te je munjevitom brzinom cijeli Balkan saznao sve o Cecinom dečku. Zaljubljene golupčiće, koje su mnogi proglasili parom godine iako je godina tek počela, paparaci su pratili u stopu. Na osnovu paparaco fotografija bilo je jasno da se ne razdvajaju. Zajednički odlasci u restoran, provodi sa prijateljima samo su deo onoga što se moglo videti na fotografijama paparaca koji su ih uspjeli uslikati. Iako je Ceca u vezi sa Bogdanom od kraja novembra, u javnosti mudro ćuti i ne želi o svojoj privatnosti ni riječ da kaže. Tako je bilo i u proteklih deset godina, tek za nekoliko njih javnost u Srbiji je znala. Kada je bila srećna u ljubavi, to je njena publika mogla da oseti po dobro prepoznatljivom osmijehu ili dvosmislenim odgovorima pripadnicima sedme sile.

Nisam se zavjetovala na ćutanje o ljubavi

– Nisam se zavetovala da ću ćutati o svom emotivnom životu, ali sam za sve ove godine na estradi videla sam kako to ide. Prvo date delić svog života koji kasnije postane deo. Ubrzo on postaje najveći deo, a na kraju vaš život postaje svačiji. Bukvalno svačiji, samo ne vaš. Nemate uticaj na to šta će se pisati ni o vama ni o vašem partneru, šta će se iz vaše ili njegove prošlosti iskopati, a posebna priča je koliko će u priči biti neistina i, najzad, kako će sve to izgledati kad stigne pred čitaoce. Uvek se doda malo senzacionalizma, doda bar poneki detalj jer ima novinara kojima je istina suviše obična. To je kao kada biste novi „ferari“ odvezli na redovan servis, a majstori odlučili da mu ponešto dodaju ili skinu delove za koje oni misle da su nepotrebni. Zato, ako ne otkrivate detalje, u tekstovima će se doći do 20 odsto istine, a ako date bar neke informacije, onda se stiže i do 80 odsto – izjavila je Ceca za magazin „Hello“ kada su je upitali da li je zaljubljena, te ni tu nije želela da otkrije da se u njenom ljubavnom životu u tom trenutku rađa nešto novo,piše Pink.

Novogodišnja noć i upoznavanje

Međutim, njena porodica je uvijek znala istinu, te i ne čudi što je Bogdana upoznala sa Anastasijom i Veljkom, kao i sa ostalim članovima porodice 31. decembra na novogodišnjoj večeri. Bogdan je odmah pobrao simpatije porodice, isto tako je bilo i sa njegove strane kada je u pitanju njegova kćerka Iskra, koja je oduševljeno prihvatila Cecu. Tim povodom oglasio se Veljko koji je rekao:

– Stvarno sam srećan što je našla nekog. Prihvatio sam tog čoveka jer uvek poštujem njen izbor. Najbitnije mi je da on moju majku poštuje i voli – izjavio je Veljko, a potom dodao:

– Podržao bih majku kad bi odlučila da se uda. Ja imam porodicu, Anastasija ima dečka, udaće se i ona. Kada mi svi odemo negde, mama sigurno ne treba da sedi sama u kući kao pas. Treba da živi svoj život i da uživa. Ljudi treba da shvate da se moja majka nije razvela, već su mi oca ubili. Nikad se nijedan muškarac nije šetkao kroz našu kuću. Mama je sačuvala sliku mog oca, kao i prezime naše porodice i integritet familije. Imamo reči hvale za sve što je uradila za Anastasiju i mene.

Ipak, izgleda da je rano za priče o udaji jer je folk zvijezda u više navrata pričala da ne želi više nikada da se uda. Ipak, okolnosti mogu da promjene odluke.

Zajednička putovanja

Čini se kao da je Ceca sve momente sreće u ljubavi i one kada je patila kao svaka žena opisala kroz svoje pesme i prenijela na svoju publiku. Često je govorila da je to njen način komunikacije sa onima koji je vole, te da kroz stihove govori više nego riječima. Ono što kažu ljudi koji su bliski sa Cecom, stiče se utisak da je skoro nisu vidjjeli ovako sretnu i zadovoljnu, a glavni krivac, pored njene dece i unuka Željka, očigledno je Bogdan. Svakako da je Srejović morao da ima ogromnu hrabrost kada je uspo da osvoji Cecino srce, a ona se u potpunosti prepustila ljubavi sa svojim izabranikom, te fotografijama koje postavlja na društvenim mrežama svima želi da poruči da je sretna i zadovoljna. Putovali su zajedno na nekoliko destinacija, najprije na Jahorinu kada javnost nije znala ko grije Cecu, zatim na Kopaonik, gde su boravili u stanu koji posjeduje Ražnatovićeva, pa sa njima čak vodili i Bogdanovu kćerku Iskru. Vikende su provodili na imanju nadomak Zrenjanina kod prijatelja, a na društvenim mrežama hvalili su se da im prija da otkrivaju ljepote Srbije, dok će za neka egzotičnija putovanja sačekati popuštanje epidemioloških mera. Kao što je sve bilo ispraćeno u stopu, tako je bio i momenat kada je Ceca upoznala Bogdanovog oca i nekadašnjeg sportistu Miloša Srejovića na njihovoj krsnoj slavi Sveti Jovan. Balkanska zvijezda je tom prilikom posetila Bogdanov rodni Kragujevac gdje je srdačno dočekana, a ponosni otac je ubrzo zatim medijima ispričao da su svi bili oduševljeni Cecom.

Sa druge strane, kako su Bogdanovi roditelji razvedeni, Ražnatovićeva je majku upoznala na potpuno nesvakidašnji način. Budući da njegova mama Mira stanuje u Londonu, tokom jednog poziva preko vajbera, dok je Srejović pričao sa njom, okrenuo je kameru i pokazao Cecu u trenutku dok su zajedno sjedili na ručku, te tom prilikom predstavio svoju izabranicu.

