Bila je najveća konkurencija folk divi, Lepoj Breni, a onda je nestala sa scene zbog prijetnje ubistvom!

Nakon što se čuveni kompozitor Milutin Popović Zahar posvađao sa Brenom i Slatkim grijehom odlučio je da stvori novu zvijezdu na domaćoj muzičkoj sceni – Gordanu Lanu Adamović, kojoj je pokojni Minimaks dao nadimak Lepa Lana.

Lepa Lana žestoko je tresla muzičku scenu osamdesetih. Ipak, jedan čovjek je “kriv” što uspješnu karijeru nije nastavila u Srbiji, već je pobjegla u Ameriku.

Te davne 1983. godine snimila sam svoj prvi album ‘Ja sam Lana’, a za to je najzaslužniji Milutin Popović Zahar, koji me je i otkrio. On se posvađao sa Lepom Brenom i Slatkim grehom, prekinuo saradnju s njima, pa je kao pandan Lepoj Breni otkrio mene, a nadimak Lepa Lana nadenuo mi je pokojni Minimaks. Poslije prvog albuma i uspjeha koji sam doživjela, povukla sam se sa javne scene, a najveći razlog tome bile su otvorene prijetnje kolege koji je rekao da će ubiti i mene i moje dijete ako ne prestanem da snimam albume. Taj čovjek mi je otvoreno prijetio, a sada kada se sretnemo, on je sav divan, čak me i zagrli. Jednostavno, nisam trpila autoritete, imam stav i karakter koji nije mogao da podnese naređenja. Sve sam prekinula i otišla u Ameriku, rekla je jednom prilikom Gordana Lana Adamov,piše Pressmedia

