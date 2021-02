Lepa Lukić: “Kakve mlađe kolege?! Ne umiju ni dobar dan da kažu!”

– Meni treba mnogo manje nego njemu, to je sve pretjerivanje. Pa ja toliko ne potrošim ni u Kanadi, a tamo je sve jako skupo. Ljudi vole da fantaziraju i preuveličavaju stvari – rekla je Lepa za “Kurir“, te dodala da joj koncerti ne nedostaju tokom pandemije korona virusa.

– Ne, jer ja nisam pretjerano putovala ni nastupala ni ranije, prije korone, da bi mi nedostajala publika nesto naročito. Ja sam gostovala po Kanadi, ponekad bih skoknula do Amerike, jer ja imam njihov pasoš – rekla je pjevačica, pa se osvrnula na to na šta voli da troši novac:

– Imam neka svoja zadovoljstva na koje volim da potrošim i za to ne žalim. Volim da odem do prodavnice, idem da pravim nokte, do banke, kazina… Ništa ja svoje navike nisam promijenila, meni sve isto kao i prije korone.

Na pitanje da li je mlađe kolege zovu da se raspitaju za njeno zdravlje, Lepa kaže:

– Ma kakve mlađe kolege? Oni ne umiju ni dobar dan da kažu. Zvali su me Merima Njegomir, Ana Bekuta, Zorica Brunclik, Snežana Đurišić, Era Ojdanić. Ovi drugi me ne interesuju u životu.

Lepa je dodala da su joj pomenute kolege nudile pomoć oko kupovine namirnica i sličnih stvari, ali da ju je ona odbila.

– Nude sve što treba, ali nema potrebe. Ja idem sama, a imam i ženu koja mi pomaže. Zvali su me i volonteri iz opštine Čukarica, nudili pomoć i donosili sve što mi je trebalo – kaže pjevačica za pomenuti list.

