RASTA IZAŠAO IZ ZATVORA I ODMAH NAZVAO ANU: Od bivše supruge tražio samo jedno

Iako je odmah poslala ćerku kod bivšeg muža, koji je želio da je vidi, Nikolićeva nije htjela da s njim razgovara uživo jer su doskoro bili u sukobu.

Prema riječima izvora Kurira, reper je od nje tražio da se vide kako bi porazgovarali nakratko i da od nje preuzme dijete. Ali, Nikolićeva nije bila voljna da mu u potpunosti izađe u susret. Ana je Rasti rekla da se ne osjeća dobro i da nije u stanju da se vidi s njim, ali je rado pristala da mu preda ćerkicu, koji je on jako poželio, s obzirom na to da je dugo nije vidio. Navodno, njih dvoje nisu pričali o tome šta se i kako desilo od trenutka kada je reper uhapšen zbog posjedovanja droge, ali je on Ani rekao da se osjeća dobro i da očekuje da se sudski proces brzo završi.

Naposlijetku, dogovor je postignut da po djevojčicu dođe Đurićeva majka Slađana, koju je dovezao vozač. Potom su otišli do zgrade na Vračaru u kojoj žive Rastini roditelji i tamo su svi zajedno proveli noć. Susret s kćerkom za repera je bio izuzetno emotivan. Kako piše Kurir, on je, kad je vidio Taru, čak i zaplakao, ali se brzo pribrao, jer nije želio da se ona osjeti neprijatno i nelagodno. Cijelo veče su se igrali, a Stefan je svojoj mezimici obećao da se više neće odvajati od nje, prenosi Kurir.

Možda Ana nije htjela da vidi oca svog djeteta, ali to ne znači da nema razumjevanja za odnos između njih dvoje. Naprotiv. Kad je saznala da će njen bivši izaći na slobodu poslije dužeg vremena, ona je na svom Instagram profilu objavila emotivan status u kojem se prisjetila svog oca. – Kada bi znao koliko mi sada nedostaješ. Tari se vratio njen tata, a ja… Sve što imam, sve je laž i sve bih dala sad za jedan minut sa tobom! – objavila je Nikolićeva.

Podsjetimo, reper je uhapšen u oktobru i policija je kod njega tada pronašla oko 600 grama skanka. On je na saslušanju priznao da je droga njegova i da ju je držao radi lične upotrebe. Navodno, tada je rekao da je napravio veliku zalihu u stanu koji je iznajmljivao zbog koronavirusa. Prilikom hapšenja policija je u njegovom donjem vešu našla drogu, a marihuana se nalazila i u njegovom kupatilu, u mašini za veš. – Nabavio sam nekih 700-800 grama. Nikome nisam davao na korišćenje – rekao je, ali iz razloga bezbjednosti nije želio da otkrije od koga je kupio drogu, koju je, kako je rekao, platio oko 2.000 evra,piše Novi.

