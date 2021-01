Verica Rakočević iskreno o odnosu sa 35 godina mlađim suprugom Veljkom

Ljubav između kreatorke Verice Rakočević (73) i muzičara Veljka Kuzmančevića (38) je dokaz da prava ljubav postoji i da godine nisu prepreka.

Sa rečenicom: “Gospođo, ja sam u Vas neizlječivo zaljubljen”, Veljko Kuzmančević se obratio svojoj supruzi Verici Rakočević kada ju je ugledao i sada sa njom uživa u sretnom braku.

Iako je njihova ljubav nailazila na brojne predrasude zbog razlike u godina, Verica je priznala da bi želela da traje do kraja života, ali da se ne bi iznenadila ni da bude drugačije.

– Život je to, nikad se to ne zna. Život je čudna pojava, ne razmišljam o našem odnosu da je za cijeli život, voljela bih da je tako, ali me ne bi iznenadilo ni da nije iz prostog razloga što čovjek ima samo 38 godina možda bi bio grijeh da ostane sa nekim ko će uskoro imati 80 i kusur – iskrena je Rakočević, piše Blic.

Ispunjena sam u svakom pogledu

Rakočević je u jednom od intervjua jasno stavila do znanja koliko je njihova ljubav jaka i koliko ih ne dotiču negativni komentari.

– U otuđenom svijetu gdje caruje materijalno ljudi su prepoznali iskrenu emociju i zanemarili godine, tako da je bilo više pozitivnih nego negativnih komentara. Ja se nikada nisam obazirala na tuđe živote, te me ni komentari onih koji to ne razumiju nisu doticali – rekla je.

Što se adrenalina tiče, kaže da je prisutan čim ima snage da prkosi pravilima, da u 69. godini igra žmire sa emocionalno nepismenima

– U svojoj intimi živite kao da ste upola mlađi. Ispunjena sam u svakom pogledu. Činjenice ne stavljam pod tepih, svjesna sam i radosti i rizika koje donosi ovakav odnos. Lakoća kojom Veljko amortizuje sve životne probleme samo mi kazuje da je on došao u moj život kao nagrada – pričala je Verica.

Najbolji prijatelj prije svega

Na pitanje da li je za sve ove godine braka bar na trenutak ili u šali pomislila – šta nam je sve ovo trebalo, odgovorila je:

– Najiskrenije, nikada. Pa koja bi iole normalna žena rekla: “Šta mi je trebalo da budem sretna?” Mi se smijemo zajedno svojoj “nenormalnosti”. Kod nas ništa nije stereotip. Ja sam možda po prvi put shvatila da voljeti nekoga znači voljeti koliko kvalitete toliko i mane osobe sa kojom živite. Veljko je sve suprotno od onoga što sam zamišljala kao idealnog partnera. Ukusi su nam različiti, pogled na mnoge stvari nam se ne poklapa, umijemo bučno da se svađamo i prepiremo, ali znam da bi za mene bio u stanju sve da uradi, kao i ja za njega. On je moj najbolji prijatelj prije svega.

