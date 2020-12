Kao student glumio je u Džejovom spotu “Sunce ljubavi” – Danas je uspješan hirurg, a evo kada sada izgleda

Doktor Ivan Marjanović, specijalista oftalmologije, svakoga dana trudi se da svojim pacijentima sačuva vid, a baš on bio je glavna zvijezda ovog spota.

Prije nego što je postao jedan od najboljih u svojoj struci, još tokom studija, tada student druge godine medicine dr Marjanović oprobao se i u glumačkim vodama.

– Moj dobar drug Srdan Golubović poslije gimnazije je upisao režiju te me je zamolio da mu pomognem u realizaciji njegovog filma za kraj prve godine studija. U pitanju je bio nijemi film, gdje smo radili demonstracije i ja sam, da bih mu pomogao, glumio u tom filmu. Kako mi je on to tada ispričao, njegovi profesori su pogledali film, bili su oduševljeni i rekli mu da me posavjetuje da bi trebalo da razmislim o glumi – kroz osmijeh se ranije za “Blic” prisjetio starijih vremena ovaj oftalmolog.

Davne 1995. godine, godinu dana nakon pojavljivanja u studentskom filmu, od svog druga ponovo dobija poziv.

– Spot za pjesmu „Sunce ljubavi“ rađen je pod dirigentskom palicom Darka Bajića, dok je moj drug Srdan bio režiser – govorio je dr Marjanović.

Kada su, kako kaže, potpuno amaterski snimili taj spot, nisu ni sanjali da će on doživjeti toliku popularnost.

– Drago mi je da je ta pjesma uspjela i da se svidjela publici – kaže doktor i dodaje da se, iako je kasnije imao dosta ponuda, ulogom u spotu Džeja Ramadanovskog njegova karijera glumca završila, jer je medicina, ipak, njegova “prava ljubav”.

Docina pjesma: Moji vaterpolisti znaju…

Iako ga pacijenti ne prepoznaju, dr Marjanović ističe da mladi i te kako znaju da je baš on taj glumac.

– Evo baš su me sinoć zvala moja djeca, moji vaterpolisti. Bili su u provodu i pozvali me da čujem pesmu. Spavao sam pa me je ujutru na mobilnom telefonu sačekala poruka: “Doco, samo smo htjeli da ti pustimo tvoju pjesmu” – pričao je Ivan Marjanović, prenosi “Pulsonline“.

