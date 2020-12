On nije bio na Džejevoj sahrani: Zbog ovog problema voditelj nije mogao da se oprosti od legende

– Nedostaje svima, navikli smo na njegov duh, na njegove šale, na njega – rekao je Peja na početku jutarnjeg programa

– Ko je Džej? Reći ću u jednoj rečenici. Džej je estradna knjiga koja će se čitati cijelog života! Koju će svi čitati dok su živi. On je čovjek koji je na jednom veselju u Parizu uzeo cijeli buket cveća od prodavca i ženama koje je znao i nije znao poklanjao ruže, plesao… Bio je pun emocija, u trenutku se smijao, u trenutku je plakao. Sve moje emisije koje sam radio sa njim bile su najgledanije – ispričao je voditelj i dodao:

– Čovjek koji je bio preskroman. Nije vjerovao sebi koliko je velika zvijezda. Radili smo zajedno u jednoj sali u Beču, sala prima 700-800 duša. Tada je bio uspjeh ako ti dođe 250 ljudi, on je tada imao 1.450 prodatih ulaznica! To je bio čovjek na čovjeku… Rekao je: “Misliš da su došli do mene? Došli su zbog televizije!”… On je bio ta velika zvijezda – rekao je Peja u jutarnjem programu na Prvoj.

Voditelj je objasnio da mu je žao što nije bio na sahrani, ali je ukočen i prima injekcije u svom domu, prenosi “Srbija Danas“.

